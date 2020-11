الملحق العسكري لفنزويلا بالأمم المتحدة يعترف بغوايدو رئيسا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وهو ما يزيد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في تدوينة على موقع تويتر "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان غايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا".

ونصّب غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه الشهر الماضي رئيسًا لفنزويلا بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسًا انتقاليًا.

Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot

