الملحق العسكري لفنزويلا بالأمم المتحدة يعترف بغوايدو رئيسا
21/2/2019
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وهو ما يزيد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في تدوينة على موقع تويتر "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان غايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا".
ونصّب غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه الشهر الماضي رئيسًا لفنزويلا بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسًا انتقاليًا.
Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot
غوايدو يغادر، اليوم الخميس، العاصمة كراكاس على رأس حشد من أنصاره متوجهًا إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلاده ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو السماح بدخولها، كما أعلن مكتبه.
مكتب غوايدو قال في رسالة إلى الصحفيين إنّ "نوّابًا من الجمعية الوطنية سيرافقون الرئيس خوان غوايدو ضمن القافلة".
غوايدو تعهد بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدسة على حدود فنزويلا السبت، متحدّيًا بذلك الرئيس مادورو.
القيادة العسكرية في فنزويلا لا تزال موالية لمادورو، وقد منعت حتى الآن إدخال المساعدات من كولومبيا.
مادورو يرفض السماح بإدخال المساعدات الأمريكية على الرغم من حاجة البلاد الماسة إليها، مبرّرًا رفضه بأن هذه المساعدات هي ستار لخطة أمريكية للتدخل في بلاده.
الثلاثاء، حذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو من أن القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول حدود البلاد، لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها".
سفارة فنزويلا في كوستاريكا:
ماريا فاريا وهي ممثلة للمعارضة الفنزويلية، قالت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس الأربعاء، إن المعارضة سيطرت على سفارة البلاد في كوستاريكا.
كوستاريكا هي واحدة من الدول الخمسين التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وأمهلت ممثلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 60 يومًا لمغادرتها.
خطوة فاريا، التي سماها غوايدو مبعوثة لفنزويلا لدى كوستاريكا، دفعت الأخيرة إلى إصدار مذكرة احتجاج لها، قائلة إنها لم تحترم تلك المهلة.
لورينا أغيلار نائبة وزير خارجية كوستاريكا، قالت إن سلوك فاريا غير مقبول وينتهك المعايير الدبلوماسية ذات الصلة باحترام المجتمع الدولي والثقة فيه.
وكالة أنباء بلومبرغ نقلت عن بيان لوزارة الخارجية في كوستاريكا أنها "تشجب الدخول غير المقبول للسفارة الفنزويلية في كوستاريكا".
كوستاريكا ليست لديها سلطة للتدخل حيث تخضع السفارة للقانون الفنزويلي.