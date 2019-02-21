الملحق العسكري لفنزويلا بالأمم المتحدة يعترف بغوايدو رئيسا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وهو ما يزيد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في تدوينة على موقع تويتر "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان غايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا".

ونصّب غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه الشهر الماضي رئيسًا لفنزويلا بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسًا انتقاليًا.

Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 20, 2019

غوايدو عند الحدود لإدخال المساعدات:

غوايدو يغادر، اليوم الخميس، العاصمة كراكاس على رأس حشد من أنصاره متوجهًا إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلاده ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو السماح بدخولها، كما أعلن مكتبه.

مكتب غوايدو قال في رسالة إلى الصحفيين إنّ "نوّابًا من الجمعية الوطنية سيرافقون الرئيس خوان غوايدو ضمن القافلة".

غوايدو تعهد بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدسة على حدود فنزويلا السبت، متحدّيًا بذلك الرئيس مادورو.

القيادة العسكرية في فنزويلا لا تزال موالية لمادورو، وقد منعت حتى الآن إدخال المساعدات من كولومبيا.

مادورو يرفض السماح بإدخال المساعدات الأمريكية على الرغم من حاجة البلاد الماسة إليها، مبرّرًا رفضه بأن هذه المساعدات هي ستار لخطة أمريكية للتدخل في بلاده.

الثلاثاء، حذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو من أن القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول حدود البلاد، لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها".

مساعدات إنسانية لفنزويلا أرسلتها واشنطن في مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية في 16 شباط/فبراير 2019 (فرانس برس)

سفارة فنزويلا في كوستاريكا: