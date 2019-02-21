البرادعي ينتقد تطبيق عقوبة الإعدام بمصر ويدعو لإلغائها
21/2/2019
انتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الخميس، تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، داعيا لإلغائها.
التفاصيل:
جاء ذلك غداة تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين، إثر اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
البرادعي قال إن الإعدام عقوبة لا يمكن الرجوع عنها إذا نفذت على بريء، وقد أصبحت مرفوضة عالميا لأسباب عديدة، وتابع: أكثر من 170 دولة قامت بإلغائها قانونيا أو عمليا، وأقل من 40 دولة ما زالت تطبقها.
البرادعي أشار إلى أن الأمم المتحدة طالبت مرارا بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها، مختتما تغريدته بهشتاغ (وسم) لا_لعقوبة_ الإعدام.
البرادعي كان قد شغل منصب نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي عام2013.
عقوبة الإعدام عقوبة لايمكن الرجوع عنها إذا نفذت على برئ وقد أصبحت مرفوضة عالمياً لأسباب عديدة. أكثر من ١٧٠ دولة قامت بإلغائها قانونياً أو عملياً وأقل من ٤٠ دولة مازالت تطبقها. طالبت الأمم المتحدة مراراً بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها. #لا_لعقوبة_الإعدام
أمس الأربعاء، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات في صيف 2015.
الثلاثاء الماضي، ناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.
من أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
تعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة الإخوان أي علاقة لها بالواقعة.
بهذا يرتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام إلى 42 شخصا، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، فيما ينتظر 50 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.