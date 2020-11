اكتمال تحقيق مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن وزارة العدل الأمريكية تستعد لإعلان اكتمال تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل.

التفاصيل:

Trump has ignored the Intelligence Community:

On threat posed by Russia,

On North Korea’s nuclear plans,

On murder of Khashoggi,

And now the danger posed by climate change.

Trump cannot be warned of threats to national security,

He is a threat to national security. https://t.co/aUjeNwoKYj

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 20, 2019