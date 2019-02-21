اكتمال تحقيق مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن وزارة العدل الأمريكية تستعد لإعلان اكتمال تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل.

التفاصيل:

الشبكة أضافت أن وزير العدل الأمريكي سيراجع تقرير مولر، وسيسلم ملاحظاته للكونغرس.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قال، إن قرار نشر تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، يعود لوزير العدل الجديد، ويليام بار.

ترمب: الأمر عائد لوزير العدل. إنه شخص رائع يحترم هذا البلد ويحترم وزارة العدل. الأمر يرجع بشكل تام له. أظن من منطلق ما فهمته أن الأمر سيعود بشكل كامل إليه.

آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، قال عبر حسابه في موقع "تويتر" إن الرئيس ترمب تجاهل رأي أسرة الاستخبارات بشأن التهديد الذي تشكله روسيا، ومخطط كوريا الشمالية النووي كما تجاهل رأيهم بشأن جريمة قتل خاشقجي، وخطر التغير المناخي.

شيف: لا يمكن تحذير ترمب من التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي، موضحا أن ترمب بحد ذاته تهديد للأمن القومي، حسب تعبيره.

Trump has ignored the Intelligence Community: On threat posed by Russia, On North Korea’s nuclear plans, On murder of Khashoggi, And now the danger posed by climate change. Trump cannot be warned of threats to national security, He is a threat to national security. https://t.co/aUjeNwoKYj — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 20, 2019

شهادة كوهين:

رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي قال إن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترمب، سيدلي بشهادة علنية أمام أعضاء اللجنة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

من المتوقع أن تتسم جلسة الاستماع التي كانت مقررة مطلع الشهر الحالي بالإثارة والمواجهة، إذ ستركز على سنوات عمل كوهين التي امتدت لأكثر من عقد كمحام شخصي للرئيس ترمب.

إلايجا كامينغز رئيس اللجنة، قال إن كوهين سيدلي بشهادته في جلسة علنية بالرغم مما وصفها بالتهديدات التي تعرضت لها عائلة كوهين لثنيه عن الإدلاء بهذه الشهادة.

مايكل كوهين (وسط) يخرج من المحكمة الفيدرالية في نيويورك (أرشيفية)

تصريحات المدير السابق بالوكالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي:

المدير السابق بالوكالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، آندرو ماكيب، قال في مقابلة مع محطة "سي بي سي"، إنه كانت هناك أسباب قوية لإقدام "الإف بي آي" على فتح تحقيق بشأن تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية مع روسيا.

ماكيب أعرب عن ثقته بأن المحقق الخاص، روبرت مولر، وفريقه سيكشفان الوقائع المحيطة بهذا الموضوع,

تصريحات ماكيب تأتي بالتزامن مع صدور كتابه الذي يحمل عنوان (التهديد: كيف يحمي "الإف بي أي" أمريكا في زمن الإرهاب وترمب)

في الكتاب يواصل المدير السابق بالوكالة لمكتب التحقيقات الفدرالي أندرو ماكيب الكشف عن كواليس بدايات التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والأسباب التي دفعت لتعيين المحقق الخاص روبرت مولر.

ماكيب سئل على قناة "سي بي سي" إذا ما كان يعتقد أن الروس أمروا ترمب بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي وكان رده لا أعلم. وهو ما يعني أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أخذ الرئيس تعليمات من روسيا وقد أكد أن هذا الاحتمال موجود في أي تحقيق استخباراتي.

ماكيب سُئل إن كان يعتقد كما اقترح البعض أن الرئيس الأمريكي عميل لروسيا؟ فأجاب: "لا يمكنني الجلوس هنا وأقول إن هذا ما أؤمن به. لكن ما يمكنني قوله هو أنني أعلم أنه كانت لدينا أسباب قوية لفتح التحقيق وأنا على يقين من أن المحقق الخاص مولر وفريقه سيكشفان الوقائع المحيطة بالموضوع".

مدير السابق بالوكالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، آندرو ماكيب، في مقابلة مع محطة "سي بي سي"(غيتي)

حرب ترمب:

تصريحات ماكيب تأتي في ظل تقرير مفصل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يكشف عن حرب شنها الرئيس ترمب خلف الكواليس على أذرع تطبيق القانون، موازية لحملته العلنية المنتقدة لتحقيقات روبرت مولر.

يشير تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن ترمب طلب من القائم بأعمال وزير العدل آنذاك مات ويتيكر تكليف مدع عام موال له للإشراف على التحقيق المتعلق بمحاميه الخاص السابق مايكل كوهين.

الخبير القانوني بروس فاين، قال في مقابلة مع الجزيرة: "بالطبع الامور أصبحت أصعب بالنسبة للرئيس ولهذا يدخل في حالة هوس ويقوم بتكرار الأشياء مرارا، وهذا ما أثاره تقرير صحيفة النيويورك تايمز، ويذكرني هذا بمشهد في مسرحية ماكبث عندما لا تستطيع ماكبث الخروج من وضع معين بسبب تورطها في اغتيال الملك. الأمر يتحول إلى هوس لأنني أعتقد أن ترمب خائف، لن يكون هذا هوسا إذا اعتقد أن المسألة ستختفي ولا يوجد ما يثير القلق".

خلفية:

الرئيس الأمريكي، واصل هجومه عبر موقع "تويتر" على صحيفة "النيويورك تايمز" وتحقيقها يهاجمها تارة واصفا الصحيفة بأنها عدوة الشعب وتارة أخرى يهاجم أندرو ماكيب وما ورد على لسانه وفي كتابه.

The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019