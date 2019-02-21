إصابة 30 طفلا بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على مدرسة بالخليل

أصيب، صباح الخميس، 30 طفلا بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على طلاب مدرسة فلسطينية بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ومساء الأربعاء، قصفت طائرات الاحتلال، مرصدًا تابع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة.

اعتداء على مدرسة بالخليل:

قوات الاحتلال استهدفت مدرسة "الخليل الأساسية للبنين" في البلدة القديمة بالمنطقة الجنوبية من المدينة، بقنابل الغاز المُسيل للدموع، ما أدى لوقوع حالات اختناق بين الطلاب.

أفاد طاقم الاسعاف التابع للمدرسة بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء وج,دهم في محيط المدرسة، ما أدى إلى إصابة 30 طفلًا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

مدير المدرسة أضاف أن عددًا من المستوطنين من بينهم المدعو "عوفر" المعروف بتطرفه ودعواته لقتل للفلسطينيين شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلاب.

سكرتير المدرسة، خليل إرفاعية، قال لـ "قدس برس"، إن الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم أثناء توجههم للمدرسة على حاجز "160" العسكري الإسرائيلي.

إرفاعية: جنود الاحتلال أعادوا إطلاق قنابل الغاز صوب المدرسة، ما أوقع حالات اختناق في صفوف العشرات من الطلبة.

إرفاعية: تم تقديم الإسعافات الميدانية لـ 30 طالبًا ونقل واحدًا منهم لمستشفى "محمد علي" بعد أن أصيب بحالة اختناق شديدة.

إرفاعية: جنود الاحتلال ومستوطنيه يُنكلون بطلبة مدرسة الخليل الأساسية، أثناء توجههم ومغادرتهم للمدرسة على عدة حواجز ويخضعون للتفتيش.

اعتقالات في الضفة والقدس وغزة:

قوات الاحتلال، اعتقلت فجر الخميس، 19 فلسطينيًا، من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، عقب دهم منازلهم وتفتيشها؛ قبل أن تقوم بنقلهم لجهات غير معلومة.

مصادر فلسطينية، أفادت باعتقال شابين في القدس. ويشار إلى أن قوات الاحتلال لا تأتي في بيانها على الاعتقالات التي تحدث في مدينة القدس المحتلة وضواحيها وتكتفي بذكر تلك التي تحدث في الضفة المحتلة.

في قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال، فجر الخميس، أربعة صيادين بعدما أصابت اثنين منهم بالرصاص، وجرحت خامسًا بعدما استهدفت قواربهم قبالة جنوبي القطاع المحاصر.

مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أبو عائد، قال عبر صفحته على "فيسبوك"، إن زوارق الاحتلال لاحقت قوارب الصيادين قبالة خانيونس ورفح، وأطلقت النار تجاهها ما أدى إلى إصابة مركب بعدد من الأعيرة النارية وإصابة أحد الصيادين نتيجة دهس مركبه، من زورق حربي للاحتلال قبالة رفح.

المسؤول أوضح أن بحرية الاحتلال صادرت قارب صياد، واعتقلته ومعه 3 آخرين بعد إصابتهما قبالة خانيونس بعد ملاحقة مركبيهما وإطلاق النار بشكل مكثف جدا نحوه ومصادرته.

الصيادون يتعرضون للملاحقة والاعتداء باستمرار من بحرية الاحتلال خلال عملهم ضمن النطاق المسموح الصيد به قبالة قطاع غزة.

اقتحامات استفزازية للأقصى:

عشرات المستوطنين، اقتحموا صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في المسجد، وأدى عدد منهم صلوات تلمودية بالقرب من باب الرحمة، وسط انتشار واسع لعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال في المسجد المبارك، وفي مسار اقتحامات المستوطنين، حتى مغادرتهم المسجد من باب السلسلة.

دائمًا، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو الى وقفها.