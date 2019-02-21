إسرائيل: قائمة لحزبين تنافس حزب "الليكود" والأحزاب العربية مشتتة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن اليمين في إسرائيل يواجه معركة انتخابية "صعبة".

جاء ذلك في أول تعليق له، خلال جلسة عقدتها سكرتارية حزب "الليكود" (يمين) الذي يقوده نتنياهو، بعد ساعات قليلة من إعلان أبرز خصومه؛ زعيم حزب "حصانة إسرائيل" بيني غانتس، وزعيم "هناك مستقبل" يائير لبيد، تشكيل تحالف لمواجهته، في الانتخابات المقبلة.

ماذا قال نتنياهو:

"نحن أمام معركة انتخابية صعبة، فاليسار يتوحد، ويستمتع بدعم وسائل الإعلام له، ومن الدعاية المتواصلة 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، منذ الآن وحتى موعد الانتخابات" المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

"إن لم نأت بالجميع إلى صناديق الاقتراع، وإن لم نقنعهم بضرورة عدم الإضاعة بالتصويت لأحزاب لن تجتاز نسبة الحسم، بل بالتصويت لصالح الليكود أولا، وإلا فإننا سنكون في خطر".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (غيتي)

المشهد الانتخابي:

في وقت سابق الخميس، أعلن غانتس ولبيد تشكيل قائمة موحّدة تضم أيضا رئيسي الأركان السابقين، موشيه يعالون، زعيم حزب "تيلم" ("الحركة من أجل دولة إسرائيل")، وجابي اشكنازي، الذي كان عراب التحالف بين غانتس ولبيد.

في الأثناء، تمكن نتنياهو من إقناع حزبي "الاتحاد القومي" والبيت اليهودي" اليمينيين بخوض الانتخابات في قائمة واحدة مع حزب "القوة اليهودية" القادم من خلفية تؤمن بأفكار استيطانية متطرفة معادية للعرب.

اتفق نتنياهو مع الحزبين على منحهما وزارتي التعليم والإسكان، ومقعدا على قائمة حزب الليكود، ومقعدا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت".

أخفقت الأحزاب العربية في الحفاظ على القائمة المشتركة التي خاضت بها الانتخابات السابقة، وحصدت من خلالها ثلاثة عشر مقعدا في الكنيست.

حسب التطورات، ستخوض الأحزاب العربية الانتخابات في ثلاث قوائم منفصلة، وسط تهديد بأن بعضها قد لا يتجاوز نسبة الحسم فلا يدخل الكنيست المقبل.



وعلى صعيد آخر، أعلن مكتب نتنياهو مساء الخميس، أن الأخير سيلتقي، الأربعاء المقبل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما نقلت عنه "هيئة البث الإسرائيلية".

وألغى نتنياهو لقاء مع بوتين كان مقررا، بالعاصمة الروسية موسكو، إثر تحالف غانتس ولبيد.

ومساء اليوم ذاته، يغلق باب تسجيل القوائم الانتخابية التي ستتنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة.