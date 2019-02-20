مصر: تنفيذ حكم الإعدام على 9 متهمين باغتيال النائب العام
20/2/2019
قال مصدر بوزارة الداخلية المصرية لوكالة الأنباء الألمانية إن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم (الأربعاء) حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
التفاصيل:
وسائل إعلام مصرية قالت إن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.
نُفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من أحمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.
حسب وسائل الإعلام المصرية حضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
مصدر أمني قال إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.
تنفيذ الحكم جاء رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها.
الشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الاعدام.
خلفيات:
محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) كانت قد قضت في 25 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في القضية، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
محكمة "جنايات القاهرة" المستشار حسن فريد كانت هي من أصدرت حكما في 22 يوليو/ تموز 2017، بإعدام 28، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن القيادي الإخواني محمد كمال الذي قتلته قوات الأمن قبل الفصل بالدعوى.
في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، نفذت الداخلية المصرية حكما بإعدام 6 معارضين آخرين، 3 منهم أدينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، في حادث يعود لقبل نحو عام وثلاثة آخرين أدينوا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة غرب القاهرة.
من هو المستشار حسن فريد؟
حكم بالإعدام على 75 من قيادات الإخوان والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن لمدة 15 عاما لـ 360 متهما في قضية المعروفة إعلامية بـ "فض اعتصام رابعة".
أصدر حكما بحق الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، وآخرين من النشطاء السياسيين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".
أصدر حسن فريد حكما بالسجن المشدد على مجموعة من الصخفيين والفنيين العاملين في قناة الجزيرة بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم، "بتكوين خلية إعلامية تبث البرامج إلى قناة الجزيرة"، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "خلية الماريوت".
هو أول من أصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،الدكتور محمد بديع، وآخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "قطع طريق قليوب".
أصدر حكما بإعدام 14 معتقلا والسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "تنظيم التوحيد والجهاد" بالعريش.
أصدر أيضا حكما بمعاقبة 37 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقب متهما حدثا (طفل) بالسجن 3 سنوات، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "تفجير مترو شبرا الخيمة".
حكم على 11 أمين شرطة بالسجن 3 سنوات لقيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا فيها بالتحقيق في قضايا فساد كشفوها في وزارة الداخلية.
أصدر أيضا حكما بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات حضوريا على المعتقلين في أحداث ماسبيرو الثانية بدعوى اتهامهم "بالانتماء لجماعة إرهابية".
أصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة على 6 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين، بدعوى اتهامهم "بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين" والمعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر الثانية".
أصدر حكماً بإعدام 7 معتقلين بدعوى انضمامهم إلى تنظيم الدولة بمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في دولة ليبيا.
أصدر حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة على 50 معتقلاً، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 آخرين، في قضية "اقتحام وحرق قسم حلوان".
أصدر حكما بالسجن المشدد على 73 متهم لمدة 15 عام والسجن المشدد 10 سنوات على 9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.