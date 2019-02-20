مصر: تنفيذ حكم الإعدام على 9 متهمين باغتيال النائب العام

قال مصدر بوزارة الداخلية المصرية لوكالة الأنباء الألمانية إن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم (الأربعاء) حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

التفاصيل:

وسائل إعلام مصرية قالت إن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

نُفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من أحمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.

حسب وسائل الإعلام المصرية حضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

مصدر أمني قال إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.

تنفيذ الحكم جاء رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها.

الشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الاعدام.

خلفيات:

محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) كانت قد قضت في 25 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في القضية، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

محكمة "جنايات القاهرة" المستشار حسن فريد كانت هي من أصدرت حكما في 22 يوليو/ تموز 2017، بإعدام 28، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن القيادي الإخواني محمد كمال الذي قتلته قوات الأمن قبل الفصل بالدعوى.

في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، نفذت الداخلية المصرية حكما بإعدام 6 معارضين آخرين، 3 منهم أدينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، في حادث يعود لقبل نحو عام وثلاثة آخرين أدينوا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة غرب القاهرة.

من هو المستشار حسن فريد؟

المستشار حسن فريد