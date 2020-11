مصرع 7 أطفال من عائلة سورية واحدة لاجئة في كندا

أعلنت الشرطة الكندية، الثلاثاء، أن سبعة أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم الثلاثاء في حريق اجتاح منزلهم في مدينة هاليفاكس الكندية.

التفاصيل:

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2019