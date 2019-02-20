مصرع 7 أطفال من عائلة سورية واحدة لاجئة في كندا

أعلنت الشرطة الكندية، الثلاثاء، أن سبعة أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم الثلاثاء في حريق اجتاح منزلهم في مدينة هاليفاكس الكندية.

التفاصيل:

هيئة الإذاعة الكندية ذكرت أن العائلة من اللاجئين السوريين وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 عاما.

أصيب الأب والأم ويخضعان للعلاج في مستشفى. ولم تحدد الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء سبب الحريق حتى الآن، وقالت وسائل إعلام محلية إن وضع الأم مستقر أما الأب فحالته حرجة.

صورة للمنزل بعد الحريق (صحف كندية)

إحدى الجيران وتدعى دانييل بيرت قالت لمحطة (سي.تي.في) نيوز إنها سمعت ضوضاء عالية ورأت إمرأة ورجلا يفران، قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل.

الجارة أوضحت "سمعت انفجاراً مدويا بينما كنت في سريري مع ابنتي، وتلا ذلك صراخ امرأة. ولذلك قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته السنة لهب تنبعث من الباب الخلفي للشرفة".

رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو كتب على تويتر "قلبي مع الناجين من هذا الحريق الرهيب.. وأقاربهم الذين منوا بهذه الخسارة الفظيعة".

ترودو أضاف "تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه".

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2019

رئيس بلدية هاليفاكس مايك سافيدج قال على تويتر "ونحن ننتظر المزيد من التفاصيل بشأن الحريق المأساوي الذي وقع هذا الصباح في سبرايفيلد فإن مجلس بلديتنا بالكامل منفطر القلب ونقول لأقاربهم إننا معهم".

العائلة السورية كانت قد قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.