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سياسة|الإمارات

مسؤول إماراتي يرى فتح الأندلس "احتلالا" وإسرائيلي يرد: يا لجهلك

ضاحي خلفان وإيدي كوهين
ضاحي خلفان وإيدي كوهين
20/2/2019

بعد عاصفة من الانتقادات الحادة، حاول ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تبرير وصفه الفتح الإسلامي للأندلس بـ"الاحتلال"، بينما ردعليه صحفي إسرائيلي واصفا إياه بالجاهل.

خلفان يبرر "الاحتلال":
  • أثار ضاحي خلفان الجدل من جديد حين غرد، الإثنين الماضي، على تويتر واصفًا الفتح الإسلامي للأندلس بـ"الاحتلال"، ما أثار عاصفة على منصات التواصل وانتقادات لاذعة وصادمة للمسؤول الإماراتي.

  • خلفان قال في تغريدته "احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الأندلس لأهلها.. اصبروا.. لكل قوة زوال مهما الزمن طال".
  • ضاحي خلفان حاول تبرير تصريحه المثير للجدل، فكتب عدة تغريدات، اليوم الأربعاء، على تويتر يوضح فيها معنى كلمة "فتح" في قواميس اللغة العربية، رافضًا الانتقادات التي وجهت إليه.
  • خلفان غرد قائلًا "احتل لغة.. استولى على البلاد قهرا وغزوا. ما بال البعض لا يعرف معنى احتل في اللغة". وكتب أيضًا "للذين انتقدوني حينما قلت كلمة احتلال الأندلس.. وقالوا لماذا لم تقل …فتح…إليكم معنى الفتح في اللغة".

  • ضاحي خلفان كان قائدًا عامًا لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقًا.
كوهين يرد:
  • من بين التغريدات الساخرة والمنتقدة لتغريدة خلفان كانت هناك تغريدة غير متوقعة جاءت من صحفي وباحث إسرائيلي يدعى إيدي كوهين علق على تغريدة خلفان واصفًا إياه بالجاهل.

  • كوهين قال في تغريدته "عندما دخل المسلمون ومعهم اليهود شبه الجزيرة الإيبيرية لم يكن بها غير قبائل غجرية من الغوط تسكن في الغابات.. العرب والبربر المسلمين واليهود هم من بنوها.. من شقندة الى المرية ومن بلنسية إلى قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة.. يا لجهلك يا خرفان (اسم ساخر أطلقه مغردون على خلفان)".
عاصفة من الانتقادات:
  • وأثارت تدوينة خلفان ضجة وردود فعل غاضبة على تويتر، ووجهت إليه انتقادات حادة ولاذعة من ناشطين وإعلامين ومشاهير ورواد مواقع التواصل.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/Hatem_alhowainy/status/1097958473424351232?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ibn_amin/status/1097843394984853504?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر
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