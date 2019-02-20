مسؤول إماراتي يرى فتح الأندلس "احتلالا" وإسرائيلي يرد: يا لجهلك

بعد عاصفة من الانتقادات الحادة، حاول ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تبرير وصفه الفتح الإسلامي للأندلس بـ"الاحتلال"، بينما ردعليه صحفي إسرائيلي واصفا إياه بالجاهل.

خلفان يبرر "الاحتلال":

أثار ضاحي خلفان الجدل من جديد حين غرد، الإثنين الماضي، على تويتر واصفًا الفتح الإسلامي للأندلس بـ"الاحتلال"، ما أثار عاصفة على منصات التواصل وانتقادات لاذعة وصادمة للمسؤول الإماراتي.

احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

خلفان قال في تغريدته "احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الأندلس لأهلها.. اصبروا.. لكل قوة زوال مهما الزمن طال".

ضاحي خلفان حاول تبرير تصريحه المثير للجدل، فكتب عدة تغريدات، اليوم الأربعاء، على تويتر يوضح فيها معنى كلمة "فتح" في قواميس اللغة العربية، رافضًا الانتقادات التي وجهت إليه.

خلفان غرد قائلًا "احتل لغة.. استولى على البلاد قهرا وغزوا. ما بال البعض لا يعرف معنى احتل في اللغة". وكتب أيضًا "للذين انتقدوني حينما قلت كلمة احتلال الأندلس.. وقالوا لماذا لم تقل …فتح…إليكم معنى الفتح في اللغة".

إحتل لغة …استولى على البلاد قهرا وغزوا.

ما بال البعض لا يعرف معنى إحتل في اللغة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

للذين انتقدوني حينما قلت كلمة احتلال الاندلس..وقالوا لماذا لم تقل …فتح…اليكم معنى الفتح في اللغة. pic.twitter.com/QeNMEM1Alk — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

احتل تعني نفس معنى فتح في اللغة..غزا واستولى على البلاد قهرا وغزوا…الخ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

ضاحي خلفان كان قائدًا عامًا لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقًا.

كوهين يرد:

من بين التغريدات الساخرة والمنتقدة لتغريدة خلفان كانت هناك تغريدة غير متوقعة جاءت من صحفي وباحث إسرائيلي يدعى إيدي كوهين علق على تغريدة خلفان واصفًا إياه بالجاهل.

عندما دخل المسلمون ومعهم اليهود شبه الجزيرة الإيبيرية لم يكن بها غير قبائل غجرية من الغوط تسكن في الغابات .. العرب والبربر المسلمين واليهود هم من بنوها .. من شقندة الى المرية ومن بلنسية إلى قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة .. يا لجهلك يا خرفان 👎🏻 https://t.co/rLWoRt1acU — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 19, 2019

كوهين قال في تغريدته "عندما دخل المسلمون ومعهم اليهود شبه الجزيرة الإيبيرية لم يكن بها غير قبائل غجرية من الغوط تسكن في الغابات.. العرب والبربر المسلمين واليهود هم من بنوها.. من شقندة الى المرية ومن بلنسية إلى قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة.. يا لجهلك يا خرفان (اسم ساخر أطلقه مغردون على خلفان)".

عاصفة من الانتقادات:

وأثارت تدوينة خلفان ضجة وردود فعل غاضبة على تويتر، ووجهت إليه انتقادات حادة ولاذعة من ناشطين وإعلامين ومشاهير ورواد مواقع التواصل.. وتلك أبرز التعليقات:

ضاحي خلفان عينة من عصابات حكم العائلات التي إحتلت بلادنا العربية بدلا" من الإستعمار!

أشكال رديئة للغاية وجاهلة لاتعرف تاريخا" ولاتعيش حاضرا" وبالتالي ليس لها مستقبل إن شاء الله

بين حكم العسكر وحكم العائلات تم خطف أمة بأكملها لصالح أعدائها..

لكن الثقة بالله أقوي أمل في زوال هؤلاء — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 19, 2019

تغريدة تمثل حقيقة النظام الإماراتي وتفسر سر عدائه لكل ماهو عربي ومسلم إستمر فهكذا تغريدات توقظ النائم وتنبه الغافل قاتلكم الله! — خليل المقداد (@Kalmuqdad) February 19, 2019

https://twitter.com/Hatem_alhowainy/status/1097958473424351232?ref_src=twsrc%5Etfw

هذا هو الرد الحقيقي

شاهدوا ماذا فعلت اسبانيا عام 1961 "للمحتل والغازي" عبد الرحمن الناصر :

وضعت له نصباً تذكارياً تخليداً له

"الى الخليفة الاندلسي العظيم

عبد الرحمن الناصر

من عاصمة خلافته قرطبة

تمجيداً الى الانتقال الى الدار الباقية

عام 961 ميلادي"

الرجاء نشر التغريدة

شكرا pic.twitter.com/tB1GbI2rFv — مرشد سياحي ألأندلس (@Andalusrise) February 19, 2019

كل بلد يدخله المسلمون يسمى فتحاً و ليس احتلالاً إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا(2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا(3) — مساعد بن سيف العتيقي (@msalateeqi) February 19, 2019

إذ كان الفتح الاسلامى للاندلس تسميه احتلال يااخبث خلق الله اذا فتح مكه كذالك احتلال وكذالك فتح بلاد فارس وكل الفتوحات الإسلامية كانت احتلال الله ينعل اليوم الى خلى واحد هندى زيك لولا الفتح الإسلامي للهند كان زمانه بيعبد البقر مع كل الاحترام لأصغر هندى — مصري حر (@RD3prQJnqqUt2GN) February 19, 2019

الأندلس كانت محتلة أصلا من الرومان ثم من "القوط" الذين أذاقوا الشعب الأندلسي ويلات القهر والعذاب، ودخل المسلمون ب٢٥ألف جندي لبلاد تعدادها ١٠ ملايين نسمة، فهل يعقل أن يسيطر المسلمون البدو على هذا العدد بالسيف!؟

بالطبع لا، وإنما بمعاونة الأندلسيين لتخليصهم من بطش حكامهم الغزاة. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) February 19, 2019

والله انك لا تستحق عناء الرد ولكن افعل حتي لا تغرر بمن لا يقرأ

الشاعر الإسباني لوركا عد خروج المسلمين من الأندلس اكبر كارثة حلت بتاريخ اسبانيا الفرنسي جوستاف لوبون والألمانية زيجريد هونكة والأمريكي جوزيف ماك جب والأمريكي واشنطن ايرفنج وغيرهم لا يحسبون دخول المسلمين اليها إحتلالا — المسلمون فى الاندلس (@andalucian711) February 19, 2019

هذا الصعلوك يتكلم كأن إسبانيا تعيش حالة رائعة من الهوية الجامعة التي لا مشكلة فيها، وكأنها خارجة من ملحمة بطولة تاريخية وتأديب لمغتصبين غزاة، لا على أنها دولة عنصرية أنشأتها ممالك جيوشها مرتزقة ببنزين ديني حاقد سحقت هويات وأبادت أمة من أجل إنشاء كيان كاذب مختلق وبناء صيرورة لها! — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) February 19, 2019

https://twitter.com/ibn_amin/status/1097843394984853504?ref_src=twsrc%5Etfw

"هل اصبحت الفتوحات الإسلاميه إحتلال"

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" يبدوا أن تأثير زيارة البابا بدا واضحا عليك سعادة الفريق"

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" ايعقل ان تكون هذه تغريدة شخص يدين بالإسلام؟ — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) February 19, 2019

لو كان تويتر موجودا بالقرن الخامس عشر لغرد الملك فرناندو الثاني والذي سقطت عليه يديه غرناطه آخر معاقل الأندلس هذه التغريدة 👇 https://t.co/MbUSUeJW61 — هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) February 19, 2019

الفتح يكون نتيجة حرب عادلة، فتح المسلمين للاندلس تم بناء على طلب الامير المسيحي يوليان من المسلمين ان يسقطوا حكم الطاغية الكاثوليكي لذريق الذي قمع سكان الاندلس الاصليين من اريوسيين ويهود وحتى مسيحيين وفتح القسطنطينية ما تم الا بعد محاولتين لقتل السلطان محمد الثاني (الفاتح) — البراء الوهيب (@AAlwuhaib1977) February 19, 2019

هما مين اللي يصبروا؟! — Aly Khafagy (@alykhafagy) February 19, 2019

قد يستطيع المرء تجاوز فكرة اعتبار بعض المسلمين فترة الأندلس "احتلالاً إسلامياً"،

لكن كيف يمكن ان يتحول ذلك الى "مثال" يعطى للناس لينشر فيهم "الأمل" ويطالبهم ب"الصبر" ويبشرهم ب"التغيير"؟!

أتعبت من بعدك فعلاً — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) February 19, 2019