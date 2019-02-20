قوة عسكرية قطرية تصل السعودية للمشاركة في تمرين درع الجزيرة

وصلت إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية ، الأربعاء، القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة المشترك العاشر.

التفاصيل:

بدأت تدريبات درع الجزيرة العاشر (الأربعاء) وتستمر حتى 12 من مارس/ آذار المقبل.

تهدف التمارين الخليجية المشتركة، إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

كان في استقبال القوة لدى وصولها العميد ناصر إبراهيم السالم رئيس لجنة الاستقبال.

العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة قال إن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.

القوه القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة المشترك ١٠ تصل إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية pic.twitter.com/vx1YuZB8PF — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) February 20, 2019

خلفيات: