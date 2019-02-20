صدام مع الشرطة خلال مظاهرة للمدرسين في المغرب

شارك آلاف المدرسين المغاربة، الأربعاء، في مظاهرة بوسط الرباط تخللها صدام مع الشرطة أسفر عن سقوط إصابات خفيفة.

ما الذي حدث؟

يعمل المدرسون المتظاهرون بموجب عقود محدودة الأمد مع الحكومة، ويطالبون بـ"إسقاط" هذا النظام، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

قطع المتظاهرون شارعين رئيسيين وسط العاصمة صباحا من دون أن تسجل أي حوادث.

رفع المحتجون شعارت مثل "لا للتعاقد، لا لتفكيك المدرسة العمومية"، و"جميعا من أجل إسقاط مخطط التعاقد".

شهدت المظاهرة بعد الظهر صداما مع قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من المرور عبر شارع محاذ للقصر الملكي وسط العاصمة.

استعملت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وتسببت المواجهة بإصابات بعض المتظاهرين بشكل طفيف.

رجل أمن في مكان المظاهرة قال لوكالة فرانس برس: التدخل جاء بسبب "قيام المتظاهرين بتغيير المسار المحدد سلفا للتظاهرة".

أعلنت نقابات عدة دعم تظاهرة "المدرسين المتعاقدين".

تزامنت المظاهرات مع دعوة الى إضراب عام في الوظيفة العمومية احتجاجا على "ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين".

يشتكي مواطنون من قمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة"، بحسب بيان لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت الى الإضراب.

أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة دعم الإضراب.

مسؤولة بوزارة التربية الوطنية قالت "إن الحوار مفتوح بين الوزارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وهناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل لمواصلة النقاش حول الملفات المطلبية".

رفع المحتجون شعارت مثل "لا للتعاقد، لا لتفكيك المدرسة العمومية " ـ الأوروبية

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