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صدام مع الشرطة خلال مظاهرة للمدرسين في المغرب

اصطدمت الشرطة المغربية مع المتظاهرين واستعملت خراطيم المياه لتفريقهم
اصطدمت الشرطة المغربية مع المتظاهرين واستعملت خراطيم المياه لتفريقهم
20/2/2019

شارك آلاف المدرسين المغاربة، الأربعاء، في مظاهرة بوسط الرباط تخللها صدام مع الشرطة أسفر عن سقوط إصابات خفيفة.

ما الذي حدث؟
  • يعمل المدرسون المتظاهرون بموجب عقود محدودة الأمد مع الحكومة، ويطالبون بـ"إسقاط" هذا النظام، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
  • قطع المتظاهرون شارعين رئيسيين وسط العاصمة صباحا من دون أن تسجل أي حوادث. 
  • رفع المحتجون شعارت مثل "لا للتعاقد، لا لتفكيك المدرسة العمومية"، و"جميعا من أجل إسقاط مخطط التعاقد". 
  • شهدت المظاهرة بعد الظهر صداما مع قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من المرور عبر شارع محاذ للقصر الملكي وسط العاصمة.
  • استعملت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وتسببت المواجهة بإصابات بعض المتظاهرين بشكل طفيف.
  • رجل أمن في مكان المظاهرة قال لوكالة فرانس برس: التدخل جاء بسبب "قيام المتظاهرين بتغيير المسار المحدد سلفا للتظاهرة".
  • أعلنت نقابات عدة دعم تظاهرة "المدرسين المتعاقدين".
  • تزامنت المظاهرات مع دعوة الى إضراب عام في الوظيفة العمومية احتجاجا على "ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين".
  • يشتكي مواطنون من قمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة"، بحسب بيان لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت الى الإضراب.
  • أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة دعم الإضراب.
  • مسؤولة بوزارة التربية الوطنية قالت "إن الحوار مفتوح بين الوزارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وهناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل لمواصلة النقاش حول الملفات المطلبية".
رفع المحتجون شعارت مثل &quot;لا للتعاقد، لا لتفكيك المدرسة العمومية &quot; ـ الأوروبية
 خلفية:
  • اقترحت الحكومة في 2017 زيادة على الأجور، لكن النقابات ترفضه وتعتبره "هزيلا".
     
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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