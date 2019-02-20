صدام مع الشرطة خلال مظاهرة للمدرسين في المغرب

شارك آلاف المدرسين المغاربة، الأربعاء، في مظاهرة بوسط الرباط تخللها صدام مع الشرطة أسفر عن سقوط إصابات خفيفة.
ما الذي حدث؟
- يعمل المدرسون المتظاهرون بموجب عقود محدودة الأمد مع الحكومة، ويطالبون بـ"إسقاط" هذا النظام، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
- قطع المتظاهرون شارعين رئيسيين وسط العاصمة صباحا من دون أن تسجل أي حوادث.
- رفع المحتجون شعارت مثل "لا للتعاقد، لا لتفكيك المدرسة العمومية"، و"جميعا من أجل إسقاط مخطط التعاقد".
- شهدت المظاهرة بعد الظهر صداما مع قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من المرور عبر شارع محاذ للقصر الملكي وسط العاصمة.
- استعملت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وتسببت المواجهة بإصابات بعض المتظاهرين بشكل طفيف.
- رجل أمن في مكان المظاهرة قال لوكالة فرانس برس: التدخل جاء بسبب "قيام المتظاهرين بتغيير المسار المحدد سلفا للتظاهرة".
- أعلنت نقابات عدة دعم تظاهرة "المدرسين المتعاقدين".
- تزامنت المظاهرات مع دعوة الى إضراب عام في الوظيفة العمومية احتجاجا على "ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين".
- يشتكي مواطنون من قمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة"، بحسب بيان لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت الى الإضراب.
- أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة دعم الإضراب.
- مسؤولة بوزارة التربية الوطنية قالت "إن الحوار مفتوح بين الوزارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وهناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل لمواصلة النقاش حول الملفات المطلبية".
خلفية:
- اقترحت الحكومة في 2017 زيادة على الأجور، لكن النقابات ترفضه وتعتبره "هزيلا".