حقيقة تصريحات ابنة النائب العام بتبرئة المعدومين في قضية والدها

قالت القاضية مروة هشام بركات ابنة النائب العام المصري السابق هشام بركات إن حسابها على فيسبوك تعرض للاختراق وأن السلطات تحقق في الحادث.

انفراد بالفيديو المستشارة مروة هشام بركات ابنة #النائب_العام الشهيد هشام بركات وفيديو عن سرقة حسابها الشخصى pic.twitter.com/T92h4iEi1b — مبتدا (@Mobtada) February 20, 2019

ما القصة؟

القاضية مروة بركات قالت في فيديو إن حسابها تعرض للاختراق وأن الجهات المعنية تباشر التحقيق في الموضوع.

مروة أضافت أن كل ما ينشر على صفحتها عار تماما من الصحة بما في ذلك هويتها الشخصية التي نشرت.

تدوينات على صفحة مروة بركات على فيسبوك:

كتبت عبر حسابها على فيسبوك أمس (الثلاثاء) علمت أن شبابا في قضية اغتيال والدي سوف يعدمون، وهؤلاء أبرياء وسوف يقتلون ظلما، مطالبة السلطات بالقبض على القتلة الحقيقيين.

مروة كتبت اليوم على صفحتها: تعلمت من مهنتي أن كلمة الحق لها تكلفة، وتعلمت من والدي أن من يقول كلمة الحق لابد أن يحارب.

في تدوينة ثالثة قالت: "المظلومون أعدموا، والقتلة لا يزالون أحرارا"، قبل أن يتم إزالتها من الحساب.

حوالي الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة كتبت مروة، تعرض حسابي لعملية اختراق ممنهجة من قبل الجماعات الإرهابية لإثارة البلبلة في الرأي العام.

الحساب مسروق:

تعليقات على صفحة مروة بركات قالت إن الحساب مسروق، إلا أن بركات أكدت بأنه حسابها من خلال وضع صورة بطاقتها الشخصية في التعليقات.

نادي القضاة المصري نفى ما تم تداوله عبر صفحة مروة بركات، قائلا على لسان المتحدث باسمه أن أعوان القتلة قاموا باختراق حسابها للتشكيك في الحكم الصادر بالإعدام.

تنفيذ الإعدام في 9 شباب

وزارة الداخلية المصرية أكدت أن مصلحة السجون نفذت صباح (الأربعاء) حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

نُفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من أحمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.

تنفيذ الحكم جاء رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها.

معتقلون ممن نفذ فيهم الإعدام قالوا أمام المحكمة إنه تم إجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة تحت التعذيب.

محمود الأحمدي وهو أحد الشبان التسعة قال للمحكمة إنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء للاعتراف بارتكاب الجريمة، وناشد المحكمة أنه يوجد أمين شرطة موجود بالقاعة شارك في تعذيبه.

خلفيات: