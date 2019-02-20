بعين الجزيرة/ شاهد: مشروعات تنموية في الصومال بتمويل قطري

افتتح مسؤولون صوماليون مشروع ترميم طريقين يربطان العاصمة مقديشو بمدينتي أفغويي وجوهر بتمويل من دولة قطر.

وأشاد رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري بدور دولة قطر ووقوفها إلى جانب بلاده ومساهمتها في تعافي اقتصادها.

حضر الافتتاح أيضا خليفة جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، الذي وصف المشروعين بأنهما مهمان للغاية لصالح الشعب الصومالي.

تصريحات رئيس الوزراء الصومالي

قبل سنتين كان هذا المشروع مجرد حلم، اليوم تحول إلى حقيقة.

نشكر دولة قطر على دعمها وتمويلها للمشروع. أعتقد أنه سيسرع عجلة الاقتصاد، ويمكن المواطنين من التواصل السريع بين الأقاليم.

حكومتنا مصممة على إعادة البنى التحتية للبلاد. وكل أمل أن تكاتفنا سيقودنا إلى مزيد من التقدم والنهوض.

الكويت