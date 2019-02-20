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بعين الجزيرة/ شاهد: مشروعات تنموية في الصومال بتمويل قطري

20/2/2019

افتتح مسؤولون صوماليون مشروع ترميم طريقين يربطان العاصمة مقديشو بمدينتي أفغويي وجوهر بتمويل من دولة قطر.

وأشاد رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري بدور دولة قطر ووقوفها إلى جانب بلاده ومساهمتها في تعافي اقتصادها.

حضر الافتتاح أيضا خليفة جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، الذي وصف المشروعين بأنهما مهمان للغاية لصالح الشعب الصومالي.

تصريحات رئيس الوزراء الصومالي
  • قبل سنتين كان هذا المشروع مجرد حلم، اليوم تحول إلى حقيقة.
  • نشكر دولة قطر على دعمها وتمويلها للمشروع. أعتقد أنه سيسرع عجلة الاقتصاد، ويمكن المواطنين من التواصل السريع بين الأقاليم.
  • حكومتنا مصممة على إعادة البنى التحتية للبلاد. وكل أمل أن تكاتفنا سيقودنا إلى مزيد من التقدم والنهوض.
الكويت
  • تتواصل الاستعدادات لافتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد، الذي يعد أحد أطول الجسور البحرية بالعالم.
  • ويصل طول الجسر إلى 36 كيلومترا ويربط العاصمة بالمناطق الواقعة شمالي البلاد.
  • وقال المحلل الاقتصادي محمد رمضان إن الجسر تكمن أهميته الاقتصادية في تسهيل وتخفيف تكاليف نقل الأفراد ورجال الأعمال، وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مدينة الحرير بشكل عام.
المصدر : الجزيرة مباشر
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