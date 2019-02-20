بالأرقام: الإعدامات في عهد السيسي الأكثر في تاريخ مصر

نفذت السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 15 شخصا منذ مطلع فبراير/شباط الجاري في نهج مثير للقلق، فيما يلي رصد لعدد الإعدامات في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 2013.

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