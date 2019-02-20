بالأرقام: الإعدامات في عهد السيسي الأكثر في تاريخ مصر

نفذت السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 15 شخصا منذ مطلع فبراير/شباط الجاري في نهج مثير للقلق، فيما يلي رصد لعدد الإعدامات في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 2013.
إحصاءات
- 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013
- تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل من 2013-2018
- مصر في مقدمة دول العالم في تطبيق عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية
- القضاء استخدم عقوبة الإعدام بشكل تعسفي منذ عزل محمد مرسي 2013
- العديد من أحكام الإعدام طالت معارضين للنظام ورافضين لانقلاب
- العديد من المحكومين تعرضوا للإخفاء القسري واعترفوا تحت التعذيب
- مايو 2015: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في قضية "عرب شركس"
- ديسمبر 2016: إعدام عادل حبارة في قضية "مذبحة رفح الثانية"
- يناير 2017: إعدام 4 من رافضي الانقلاب في قضية " تفجير استاد كفر الشيخ"
- ديسمبر 2017: إعدام 15 في قضية "الهجوم على كمين الصفا" بالإسماعيلية
- فبراير 2019: إعدام 3 من رافضي الانقلاب في قضية "نجل المستشار"
- إعدام 3 في قضية "أحداث كرداسة" رغم تبرئتهم بتقرير الطب الشرعي
- 20 من فبراير: إعدام 9 من رافضي الانقلاب في قضية "اغتيال النائب العام"
- إعدامات شهر فبراير تمثل تصعيدا ينذر بالخطر في عمليات الإعدام لهذا العام
- الإعدامات في عهد السيسي تعد الأكثر في تاريخ مصر