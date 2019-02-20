الجيش المصري يعلن تصفية 8 مسلحين في شمال سيناء

قال الجيش المصري إن قواته قتلت ثمانية "عناصر إرهابية" خلال ملاحقة المشاركين في هجوم على ارتكاز أمني بمحافظة شمال سيناء في وقت سابق هذا الأسبوع أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

بيان المتحدث العسكري:

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، قال في بيان له، الأربعاء، "بناء على معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم وأسفرت النتائج عن القضاء على عدد ثمانية أفراد إرهابيين شديدي الخطورة".

الجيش قال في بيانه الصادر إن قواته دمرت سبعة "أوكار" يستخدمها المسلحون وعُثرت بداخلها على كميات من الأسلحة والذخائر وكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

البيان أضاف أن الجيش دمر أيضا سيارتين ملغومتين كانتا مجهزتين لاستهداف القوات.

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