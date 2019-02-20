الجيش المصري يعلن تصفية 8 مسلحين في شمال سيناء

قال الجيش المصري إن قواته قتلت ثمانية "عناصر إرهابية" خلال ملاحقة المشاركين في هجوم على ارتكاز أمني بمحافظة شمال سيناء في وقت سابق هذا الأسبوع أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.
بيان المتحدث العسكري:
- المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، قال في بيان له، الأربعاء، "بناء على معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم وأسفرت النتائج عن القضاء على عدد ثمانية أفراد إرهابيين شديدي الخطورة".
- الجيش قال في بيانه الصادر إن قواته دمرت سبعة "أوكار" يستخدمها المسلحون وعُثرت بداخلها على كميات من الأسلحة والذخائر وكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.
- البيان أضاف أن الجيش دمر أيضا سيارتين ملغومتين كانتا مجهزتين لاستهداف القوات.
خلفيات:
- الجيش المصري قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن 15 عسكريا سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات اندلعت، السبت الماضي، في شمال سيناء عندما هاجم مسلحون ارتكازا أمنيا. وأضاف أن القوات قتلت سبعة من المهاجمين.
- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
- وزارة الداخلية المصرية قالت، أمس الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت 16 "إرهابيا" في عمليتين منفصلتين بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
- إعلان الداخلية المصرية يأتي بعد يوم من مقتل 3 من رجال شرطة بينهم ضابط في انفجار بالقاهرة قالت الوزارة إنه وقع خلال إلقاء القبض على "إرهابي" تبين أنه يحمل أكثر من عبوة ناسفة.
- تقاتل مصر منذ 2013 مسلحين يتركز نشاطهم في شمال سيناء.
- تأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تسمح له بالترشح لمدتين جديدتين.