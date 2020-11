استثمارات ابن سلمان تزيد حدة التوتر بين الباكستانيين والهنود

زيارة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لباكستان والهند البلدين المتجاورين اللتين احتدمت بينهما الخلافات مؤخرا

وبينما كان مراقبون يتوقعون أن يلعب ابن سلمان دورا في تهدئة التوتر بين البلدين، أشعلت زيارته بعيدا عن أروقة السياسة غضبا بين الباكستانيين والهنود.

التفاصيل

تفاقمت العلاقات بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقت نيودلهي باللائمة على إسلام آباد في الهجوم الذي شنه مسلحون على الجانب الهندي من إقليم كشمير وأسفر عن مقتل 40 شرطيا هنديا، واستدعت الدولتان مبعوثيهما "لإجراء مشاورات".

اختار ابن سلمان أن يزور باكستان أولا ووقع اتفاقيات مع الباكستانيين بقيمة 20 مليار دولار، ثم اتجه إلى نيودلهي ومن هناك توقع عزم بلاده ضخ 100 مليار دولار في الهند، ويتساءل باكستانيون لماذا يدفع لنا ابن سلمان أقل من الهند ونحن في خضم أزمة مع إيران من أجله؟

وتتهم إيران السلطات الباكستانية بالتستر على "إرهابيين" نفذوا تفجير زهدان وأسفر عن مقتل 27 من الحرس الثوري الإيراني، واتهم قائد الحرس الثوري باكستان بدعم منفذي الهجوم كما اتهم السعودية والإمارات بالوقوف خلفه.

لكن لم تكن الأرقام وحدها هي السبب، فالهنود رأوا أن زيارة ابن سلمان لبلادهم قادما إليهم من باكستان بعد تفجير كشمير، إهانة لهم وطالبوا رئيس الوزراء بالامتناع عن استقباله، واقترح بعضهم أن يعود ابن سلمان أولا إلى السعودية ثم بإمكانه زيارة الهند.. الفكرة ألا يذهب إليهم من باكستان.

كتبت ناشطة باكستانية على تويتر قبل زيارة ابن سلمان إلى البلدين" السعودية تتعهد بتقديم 14 مليار دولار وتقدم للهند 44 مليارا. قبل أن نتخلى عن العلاقات الأخوية مع إيران التي تشاركنا التاريخ والجذور والحدود، هل كان بإمكاننا طلب المزيد من المال على الأقل؟"

Pakistan sold to not even the highest bidder. Saudi promises us $14 Billion & offers India $44 Billion. Before forsaking brotherly relations with Iran who we share our history roots language & border could we have asked for more money at least? #3rdWarFrontOpened pic.twitter.com/jZRUM622RH

As Crown Prince Mohammed Bin Salman arrives in Delhi, his decision to reward Pakistan by giving them a $20 billion package,96 hours after our jawans were martyred is most unfortunate

I expect the Prime Minister to convey the nation’s sentiments to the Saudi Arabian delegation

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) February 19, 2019