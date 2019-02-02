قلق أمريكي من تولي حزب الله لوزارة الصحة اللبنانية.. لماذا؟

قالت "رويترز" إن اضطلاع "حزب الله" بدور أكبر في الحكومة اللبنانية الجديدة يشير إلى رغبته في تشكيل شؤون الدولة والبناء على النفوذ العسكري غير المسبوق الذي اكتسبه بعد دوره في سوريا.

ومن المعروف أن دخول حزب الله طرفا في الحرب الدائرة بسوريا، منذ انطلاق الثورة على حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد، ساهم في تحويل دفة المعركة لصالح قوات النظام السوري.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تولي حزب الله اللبناني وزارة خدمية في الحكومة الجديدة، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تولاها جميل جبق.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات اللبنانية لا تذهب إلى دعم حزب الله.

وأشار إلى أنه في حال تبين أن الحزب يستغل الوزارة لتمويل أنشطته التي وصفها بالإرهابية فستكون مشكلة كبيرة.

تعقد الحكومة اللبنانية اليوم السبت أول اجتماع لها لتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي بموجبه تتقدم للبرلمان لنيل الثقة.

وبعد تسعة أشهر من تعثر تشكيل الحكومة توصلت القوى السياسية إلى اتفاق على تشكيلها، وسط ترحيب سياسي وترقب شعبي لكيفية مجابهتها الأزمات السياسية والاقتصادية الملحة.

وزارة الصحة اللبنانية

اتساع سلطة حزب الله.. هل يعكس النفوذ الإيراني؟

تقرير رويترز" قال: يعكس اتساع سلطة حزب الله في لبنان النفوذ الإيراني المتزايد في محور يمتد من طهران عبر بغداد وحتى دمشق، تكافح السعودية- عدو طهران اللدود- وإسرائيل للتصدي له".

تسيطر الجماعة المدعومة من إيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة "إرهابية" على ثلاث وزارات في الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري المدعوم من الغرب، وهذا أكبر عدد من الحقائب يسيطر عليه حزب الله على الإطلاق.

الحقيبة الوزارية الأكثر أهمية تحت سيطرة حزب الله هي وزارة الصحة، إذ أن هذه أول مرة يسيطر فيها الحزب على وزارة تملك ميزانية ضخمة برغم أن الطبيب الشيعي الذي اختاره الحزب لقيادتها ليس عضوا فيه.

بصورة أشمل، خرج حزب الله وحلفاؤه السياسيون من مختلف الأطياف السياسية بأكثر من نصف الحقائب الوزارية الثلاثين، فيما يعكس نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار 2018 والتي فازت بها الجماعة مع حلفائها.

سالم زهران وهو محلل سياسي له صلات بزعماء حزب الله، قال: "الحكومة الجديدة دخلت تاريخ حزب الله إذ أنها شكلت النقلة النوعية له والخطوة الأولى في طريق طويل… أعتقد أن حزب الله سوف يراكم المزيد من الانخراط في الدولة اللبنانية".

زهران: "هذا التحول لأن حزب الله أصبح لديه فائض من القوة بعد أن انتهى تقريبا من المعارك العسكرية في سوريا".

حزب الله يسيطر على ثلاث وزارات ويفرض حليفا سنيا:

يتم توزيع المناصب الحكومية في لبنان وفقا لنظام طائفي معقد، يضع سقفا لما يمكن أن تسيطر عليه أي جماعة بمفردها، ومنصب رئيس الوزراء مخصص للسنة، وهو منصب يشغله الحريري الآن للمرة الثالثة نظرا لوضعه كأكبر زعيم سني.

هيمنة الحريري على السنة اهتزت في انتخابات مايو/ أيار 2018 التي خسر فيها أكثر من ثلث مقاعده في البرلمان، وذهب كثير منها إلى سنة متحالفين مع حزب الله، وتمكن حزب الله من ضمان مقعد وزاري لأحد حلفائه السنة.

يشكل هذا مكسبا كبيرا لحزب الله وحلفائه الذين يسعون منذ فترة طويلة لتقويض هيمنة عائلة الحريري على السنة منذ الحرب الأهلية، وذلك بدعم من الرياض.

مع تنامي نفوذ حزب الله، حولت السعودية تركيزها بعيدا عن لبنان إلى ربوع أخرى في المنطقة، وهو ما أضعف خصوم الجماعة الذين كانوا يستفيدون من دعم المملكة.

اضطر حزب القوات اللبنانية، الجماعة المسيحية المناهضة بشدة لحزب الله والمتحالفة مع الحريري، إلى تقديم تنازلات كبيرة خلال المشاحنات السياسية على مدى تسعة أشهر حول الحقائب الوزارية برغم أنه زاد عدد مقاعده في البرلمان.

لم يضطر أكبر حليف مسيحي لحزب الله، وهو الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي ينتمي له، إلى تقديم تنازلات بذات الدرجة.

كان التنازل الأكبر هو منح الحلفاء السنة لحزب الله المجال الذي يحتاجونه للانضمام للحكومة وهي التي كانت نقطة خلاف بين الحلفاء. لكن عون الذي يدعم حمل حزب الله للسلاح لا يزال يسيطر على ثلث الحكومة.

تشكلت الحكومة الجديدة، الخميس الماضي، فيما أنهى تسعة أشهر من التشاحن بين القوى السياسية في لبنان.

الرئيس اللبناني ميشيل عون(يسار) ورئيس الوزراء سعد الحريري(يمين)

زيادة المشاركة في شؤون الدولة اللبنانية: