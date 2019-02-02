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شاهد: مسلمات يتجمعن في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للحجاب

2/2/2019

تجمعت مسلمات وداعمون لهن على درج قاعة نيويورك سيتي هول بمناسبة اليوم العالمي للحجاب لتشجيع النساء بمختلف خلفياتهن على ارتدائه والاحتجاج على التفرقة ضد المسلمين.

مضايقات:
  • مدينة عبد الكريم (18 عاما) تحدثت لوكالة "رويترز" عما تعرضت له من مضايقات في المدرسة بسبب الحجاب.
  • "مدينة" قالت لمن يتعرضون لها "أنا إنسانة مثلكم. الناس تخشاني وتشعر بعدم الارتياح لارتدائي هذا (الحجاب) الناس تخطيء في حكمها علي وتصف المسلمين بالإرهابيين فقط لأنهم في الأخبار يقولون إن مسلما فعل هذا أو ذاك. ولكن لا يقولون إن مسيحيا فعل هذا أو كاثوليكيا فعل ذاك لماذا دائما يقولون المسلمون؟ إنهم بشر أيضا. إنهم مجرمون فقط ارتكبوا عملا سيئا. لا تصفوهم بالمسلمين. إنهم غير جديرين بهذه الصفة".
  • مدينة أضافت "التفرقة زادت لمستوى جديد بعد أحداث 11 من سبتمبر/أيلول. طاردوني في الشارع وتعرضت لهجوم بدني ولفظي. اعتقدت أنه إذا استطعنا توعية الناس لأني أعتقد أن أفضل وسيلة لمحاربة (ذلك) من خلال التوعية. وأعتقد أنه لو طلبنا من أخوات من خلفيات وعقائد مختلفة تعريف الناس بالحجاب ربما ستنحسر التفرقة".

خلفيات:
  • ناظمة خان، المقيمة بالولايات المتحدة، أسست اليوم العالمي للحجاب في عام 2013 في محاولة لتعريف الناس بما يعنيه ارتداء الحجاب. وتقام فعاليات بهذه المناسبة في الأول من فبراير/ شباط من كل عام في نحو 190 دولة.
  • قبل عامين، تم تسجيل "اليوم العالمي للحجاب" منظمة غير ربحية، وتقول في موقعها الإلكتروني إن مهمتها هي محاربة التمييز ضد السيدات المسلمات من خلال نشر التوعية والتثقيف.
  • في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المنظمة شعارها لهذا العام وهو "كسر الصور النمطية"، وحثت الناشطين على التغريد بوسم "حرة بحجابي" (FreeInHijab).
  • ناظمة خان قالت إن الوسم يعكس الحاجة إلى مواجهة وصف بعض وسائل الإعلام للمحجبات بأنهن "مضطهدات وسجينات"، موضحة أنها أطلقت المبادرة على خلفية صعوبات واجهتها بسبب ارتدائها الحجاب أثناء طفولتها بمدينة نيويورك.
  • ناظمة، وهي أمريكية من أصل بنغالي، أضافت أنها كانت تتعرض للتنمر باستمرار في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم بلغ التمييز ذروته بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001.
  • في عام 2018، استضاف البرلمان الأسكتلندي أيضا فعالية مشابهة لمدة 3 أيام، في حين اتخذت الفلبين خطوات لإعلان أول فبراير/شباط يوما وطنيا للحجاب، حسب ناظمة خان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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