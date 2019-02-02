شاهد: مسلمات يتجمعن في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للحجاب

تجمعت مسلمات وداعمون لهن على درج قاعة نيويورك سيتي هول بمناسبة اليوم العالمي للحجاب لتشجيع النساء بمختلف خلفياتهن على ارتدائه والاحتجاج على التفرقة ضد المسلمين.

مضايقات:

مدينة عبد الكريم (18 عاما) تحدثت لوكالة "رويترز" عما تعرضت له من مضايقات في المدرسة بسبب الحجاب.

"مدينة" قالت لمن يتعرضون لها "أنا إنسانة مثلكم. الناس تخشاني وتشعر بعدم الارتياح لارتدائي هذا (الحجاب) الناس تخطيء في حكمها علي وتصف المسلمين بالإرهابيين فقط لأنهم في الأخبار يقولون إن مسلما فعل هذا أو ذاك. ولكن لا يقولون إن مسيحيا فعل هذا أو كاثوليكيا فعل ذاك لماذا دائما يقولون المسلمون؟ إنهم بشر أيضا. إنهم مجرمون فقط ارتكبوا عملا سيئا. لا تصفوهم بالمسلمين. إنهم غير جديرين بهذه الصفة".

مدينة أضافت "التفرقة زادت لمستوى جديد بعد أحداث 11 من سبتمبر/أيلول. طاردوني في الشارع وتعرضت لهجوم بدني ولفظي. اعتقدت أنه إذا استطعنا توعية الناس لأني أعتقد أن أفضل وسيلة لمحاربة (ذلك) من خلال التوعية. وأعتقد أنه لو طلبنا من أخوات من خلفيات وعقائد مختلفة تعريف الناس بالحجاب ربما ستنحسر التفرقة".

خلفيات: