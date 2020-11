شاهد: حاكم ولاية أمريكية يعتذر عن تصرف عنصري

قدم الحاكم الديمقراطي لولاية فيرجينيا الأمريكية راف نورثام اعتذاره لنشر صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري، إلا أنه أكد رفضه الاستقالة حسب طلب مسؤولين في حزبه.

التفاصيل:

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX

— Ralph Northam (@GovernorVA) February 2, 2019