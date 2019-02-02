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شاهد: حاكم ولاية أمريكية يعتذر عن تصرف عنصري

الحاكم الديموقراطي لولاية فيرجينيا الأمريكية راف نورثام
الحاكم الديموقراطي لولاية فيرجينيا الأمريكية راف نورثام
2/2/2019

قدم الحاكم الديمقراطي لولاية فيرجينيا الأمريكية راف نورثام اعتذاره لنشر صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري، إلا أنه أكد رفضه الاستقالة حسب طلب مسؤولين في حزبه.

التفاصيل:
  • الجدل يدور حول نشر صورة تعود إلى سنوات دراسة نورثام في كلية الطب عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنويا عن خريجي الجامعة، ويظهر فيها شخص غطى وجهه بالأسود وإلى جانبه شخص يلبس الرداء الأبيض الطويل المعروف لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية.
  • نورثام كان قد أصدر بيانا، أمس الجمعة، جاء فيه "لقد نشر موقع على الإنترنت صورة لي من ألبوم كلية الطب عام 1984 في لباس عنصري ومهين"، من دون أن يوضح ما إذا كان هو الذي طلى وجهه بالأسود أم الشخص الذي يلبس رداء كو كلوكس كلان.
نشر صورة تعود إلى سنوات دراسة نورثام في كلية الطب عام 1984 (أسوشيتدبرس)

 

  • نورثام قال "أدرك أن علاج الضرر الذي تسبب فيه هذا السلوك سيستغرق بعض الوقت وسوف يتطلب بذل جهد مضني. أنا مستعد للقيام بهذا العمل المهم. والخطوة الأولى هي الإعراب عن اعتذاري الشديد والتأكيد على التزامي المطلق بالعمل لتحقيق تطلعات مواطني فيرجينيا التي حددوها لي عندما انتخبوني لأكون حاكمهم". 
  • نورثام تابع في بيانه "أنا آسف جدا لهذا القرار الذي اتخذته بالظهور بهذا الشكل في هذه الصورة". إلا أنه يبدو أن نورثام عاد وبدل رأيه ليلة السبت.

دعوات للاستقالة
  • وسائل إعلام أمريكية عدة أفادت اليوم السبت أنه اتصل بعدد من المسؤولين المحليين ليشرح لهم أنه ليس في الصورة موضع الجدل، مناقضا ما جاء في بيانه الجمعة.
  • وسائل الإعلام هذه أوضحت أنه أكد رفضه الاستقالة من منصبه، مع أن كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي مثل جو بايدن واليزابيت وارن وكامالا هاريس دعوا إلى استقالته وبات معزولا على الساحة السياسية.
  • قيادة الحزب الديمقراطي في ولاية فيرجينيا قالت في تغريدة على تويتر "لقد اتخذنا قرار ترك الحاكم نورثام يتخذ القرار الصائب والاستقالة هذا الصباح. إلا أننا علمنا بأنه لن يستقيل هذا الصباح".
  • جاء في بيان للاجتماع الحزبي "رالف نورثام الذي نعرفه هو طبيب  مخ وأعصاب أطفال، وموظف حكومي مخلص وزوج وأب ملتزم. ومع ذلك، بمشاعر مليئة بالحزن، نطلب منه باحترام الاستقالة".
  • اجتماع للحزب الديمقراطي بمجلس النواب في ولاية فرجينيا تقدم بنفس الطلب أيضا.
  • بيان للحزب الديمقراطي في مجلس النواب جاء فيه أيضا "نأسف أن نقول أننا لم نعد نثق في تمثيل الحاكم لسكان فيرجينيا. وعلى الرغم من أن ذلك لا يسعدنا، فإننا يجب أن نطالب باستقالة نورثام".    
  • من المقرر أن يدلي الحاكم بدلوه مجددا في هذه القضية اليوم من ريشموند عاصمة الولاية.  
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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