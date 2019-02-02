شاهد: حاكم ولاية أمريكية يعتذر عن تصرف عنصري

قدم الحاكم الديمقراطي لولاية فيرجينيا الأمريكية راف نورثام اعتذاره لنشر صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري، إلا أنه أكد رفضه الاستقالة حسب طلب مسؤولين في حزبه.

التفاصيل:

الجدل يدور حول نشر صورة تعود إلى سنوات دراسة نورثام في كلية الطب عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنويا عن خريجي الجامعة، ويظهر فيها شخص غطى وجهه بالأسود وإلى جانبه شخص يلبس الرداء الأبيض الطويل المعروف لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية.

نورثام كان قد أصدر بيانا، أمس الجمعة، جاء فيه "لقد نشر موقع على الإنترنت صورة لي من ألبوم كلية الطب عام 1984 في لباس عنصري ومهين"، من دون أن يوضح ما إذا كان هو الذي طلى وجهه بالأسود أم الشخص الذي يلبس رداء كو كلوكس كلان.

نشر صورة تعود إلى سنوات دراسة نورثام في كلية الطب عام 1984 (أسوشيتدبرس)

نورثام قال "أدرك أن علاج الضرر الذي تسبب فيه هذا السلوك سيستغرق بعض الوقت وسوف يتطلب بذل جهد مضني. أنا مستعد للقيام بهذا العمل المهم. والخطوة الأولى هي الإعراب عن اعتذاري الشديد والتأكيد على التزامي المطلق بالعمل لتحقيق تطلعات مواطني فيرجينيا التي حددوها لي عندما انتخبوني لأكون حاكمهم".

نورثام تابع في بيانه "أنا آسف جدا لهذا القرار الذي اتخذته بالظهور بهذا الشكل في هذه الصورة". إلا أنه يبدو أن نورثام عاد وبدل رأيه ليلة السبت.

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX — Ralph Northam (@GovernorVA) February 2, 2019

دعوات للاستقالة