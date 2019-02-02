شاهد: إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى في ذكرى الثورة

كشفت إيران السبت عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979.
التفاصيل:
- وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي قال إن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "هويزه"، يستخدم ضد الاهداف الأرضية الثابتة، على مسافات منخفضة، كما يتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.
- حاتمي: اختبارات الصاروخ تمت بنجاح. و "الصاروخ هويزه" ثاني صاروخ كروز للأهداف الأرضية بعد صاروخ "سومر" المصنع في إيران.
- حاتمي: لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض.
- الصاروخ الجديد هويزة صاروخ أرض/أرض ينتمي لفئة "سومر" من صواريخ كروز التي كُشف النقاب عنها في عام 2015.
خلفيات:
- يقول خبراء غربيون إن إيران كثيرا ما تبالغ في قدرات أسلحتها برغم أن هناك مخاوف بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى.
- إيران قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن محاولتها إطلاق قمر صناعي فشلت.
- طهران كانت قد تجاهلت تحذيرات أمريكية بتجنب مثل هذه الأنشطة.
- واشنطن حذرت طهران الشهر الماضي من تنفيذ ثلاث محاولات مزمعة لإطلاق صواريخ قالت إنها ستنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية طويلة المدى، التي تساعد في وضع الأقمار الاصطناعية في المدار، في إطلاق رؤوس حربية.