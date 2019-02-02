شاهد: إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى في ذكرى الثورة

كشفت إيران السبت عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979.

التفاصيل:

وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي قال إن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "هويزه"، يستخدم ضد الاهداف الأرضية الثابتة، على مسافات منخفضة، كما يتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.

حاتمي: اختبارات الصاروخ تمت بنجاح. و "الصاروخ هويزه" ثاني صاروخ كروز للأهداف الأرضية بعد صاروخ "سومر" المصنع في إيران.

حاتمي: لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض.

الصاروخ الجديد هويزة صاروخ أرض/أرض ينتمي لفئة "سومر" من صواريخ كروز التي كُشف النقاب عنها في عام 2015.

خلفيات: