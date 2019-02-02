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سياسة|إيران

شاهد: إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى في ذكرى الثورة

2/2/2019

كشفت إيران السبت عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979.

التفاصيل:
  • وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي قال إن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "هويزه"، يستخدم ضد الاهداف الأرضية الثابتة، على مسافات منخفضة، كما يتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.
  • حاتمي: اختبارات الصاروخ تمت بنجاح. و "الصاروخ هويزه" ثاني صاروخ كروز للأهداف الأرضية بعد صاروخ "سومر" المصنع في إيران.
  • حاتمي: لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض.
  • الصاروخ الجديد هويزة صاروخ أرض/أرض ينتمي لفئة "سومر" من صواريخ كروز التي كُشف النقاب عنها في عام 2015.
خلفيات:
  • يقول خبراء غربيون إن إيران كثيرا ما تبالغ في قدرات أسلحتها برغم أن هناك مخاوف بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى.
  • إيران قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن محاولتها إطلاق قمر صناعي فشلت.
  • طهران كانت قد تجاهلت تحذيرات أمريكية بتجنب مثل هذه الأنشطة.
  • واشنطن حذرت طهران الشهر الماضي من تنفيذ ثلاث محاولات مزمعة لإطلاق صواريخ قالت إنها ستنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
  • الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية طويلة المدى، التي تساعد في وضع الأقمار الاصطناعية في المدار، في إطلاق رؤوس حربية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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