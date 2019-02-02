حماس: المخابرات المصرية وعدت هنية باستمرار فتح معبر رفح

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، أن وفد جهاز المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية باستمرار فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين.
التفاصيل:
- المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، قال لـ "الأناضول"، إن وفد المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع هنية بمدينة غزة، الجمعة، باستمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وبمواصلة إجراءات القاهرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
- الثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية، معبر رفح أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.
- لم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.
- في 7 من يناير/ كانون الثاني، استلمت وزارة الداخلية بغزة، التي تديرها حركة "حماس" إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.
- السلطة الفلسطينية بررت انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.
- المتحدث باسم "حماس"، ذكر أن هنية سيغادر خلال الأيام المقبلة، قطاع غزة في زيارة إلى القاهرة.
- المتحدث أوضح أن هنية سيبحث مع المسؤولين المصريين ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في غزة وترتيب البيت الفلسطيني إلى جانب العلاقات الثنائية.
خلفيات:
- أمس، قال هنية، على هامش افتتاح مسجد بمدينة غزة، إن لقاء "غير مسبوق" جمعه صباح الجمعة، مع وفد من جهاز المخابرات المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
- مصدر فلسطيني مطلع قال في وقت سابق لـ "الأناضول"، إن الاجتماع الثلاثي تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.
- مساء الخميس وصل الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، فيما وصل ميلادينوف القطاع، صباح الجمعة.
- وفد المخابرات المصرية والمسؤول الأممي غادروا القطاع، مساء الجمعة.
- منذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة للقطاع والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.