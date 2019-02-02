حماس: المخابرات المصرية وعدت هنية باستمرار فتح معبر رفح

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، أن وفد جهاز المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية باستمرار فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين.

التفاصيل:

المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، قال لـ "الأناضول"، إن وفد المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع هنية بمدينة غزة، الجمعة، باستمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وبمواصلة إجراءات القاهرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

الثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية، معبر رفح أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

لم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

في 7 من يناير/ كانون الثاني، استلمت وزارة الداخلية بغزة، التي تديرها حركة "حماس" إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

السلطة الفلسطينية بررت انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.

المتحدث باسم "حماس"، ذكر أن هنية سيغادر خلال الأيام المقبلة، قطاع غزة في زيارة إلى القاهرة.

المتحدث أوضح أن هنية سيبحث مع المسؤولين المصريين ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في غزة وترتيب البيت الفلسطيني إلى جانب العلاقات الثنائية.

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