أعلى محكمة مصرية تبطل سلطة الحكومة في حل الجمعيات الأهلية

أبطلت أعلى محكمة مصرية، السبت، حق أي سلطة حكومية في حل الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفة لأحكام الدستور.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص مادة بقانون يعود للعام 2002 تتضمن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي حاليا) سلطة حل الجمعيات الأهلية.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا:

إن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة.

الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة.

يصبح ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية أو وزير التضامن الاجتماعي حاليًا أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات، مخالفًا لأحكام الدستور.

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل قانون الجمعيات الأهلية مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

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