نيويورك تايمز تكشف ملابسات منع مصر دخول أحد صحفييها!

منعت السلطات المصرية صحفيا مخضرما من "نيويورك تايمز" من دخول أراضيها، بحسب ما أفادت الصحيفة الأمريكية (الثلاثاء).

ماذا قالت نيويورك تايمز؟

وصل ديفيد كيركباتريك إلى مطار القاهرة (الإثنين)، ولكن تم منعه من دخول البلاد، بحسب الصحيفة.

احتجزه مسؤولو الأمن في المطار "انفراديا لعدة ساعات قبل أن يجبروه على العودة على طائرة إلى لندن دون تفسير".

المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة: نحن قلقون بشأن رفض السلطات غير المبرر لدخول صحفي أمريكي من نيويورك تايمز إلى مصر.

مايكل سلاكمان، المحرر الدولي لنيويورك تايمز: "نحن منزعجون بشدة من أن الحكومة المصرية احتجزت مراسلنا، وأبقته بمعزل عن العالم، وحرمته من الطعام والماء، ورفضت السماح له بالدخول إلى البلاد".

من الواضح أن كتابات كيركباتريك أغضبت السلطات المصرية، خاصة كتابة الذي تحدث فيه عن العنف الذي صاحب استيلاء الجيش على السلطة في 2013 والتي جلبت السيسي إلى السطلة.

سجنت مصر عشرات الصحفيين في السنوات الأخيرة، في غالب الأحيان لا لشيء أكثر من طرح الأسئلة.

تولى كيركباتريك إدارة مكتب نيويورك تايمز في القاهرة بين العامين 2011 و2015

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