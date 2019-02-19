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سياسة|مصر

نيويورك تايمز تكشف ملابسات منع مصر دخول أحد صحفييها!

مراسل نيويورك تايمز ديفيد كيركباتريك
مراسل نيويورك تايمز ديفيد كيركباتريك
19/2/2019

منعت السلطات المصرية صحفيا مخضرما من "نيويورك تايمز" من دخول أراضيها، بحسب ما أفادت الصحيفة الأمريكية (الثلاثاء). 

ماذا قالت نيويورك تايمز؟
  • وصل ديفيد كيركباتريك إلى مطار القاهرة (الإثنين)، ولكن تم منعه من دخول البلاد، بحسب الصحيفة.
  • احتجزه مسؤولو الأمن في المطار "انفراديا لعدة ساعات قبل أن يجبروه على العودة على طائرة إلى لندن دون تفسير". 
  • المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة: نحن قلقون بشأن رفض السلطات غير المبرر لدخول صحفي أمريكي من نيويورك تايمز إلى مصر.
  • مايكل سلاكمان، المحرر الدولي لنيويورك تايمز: "نحن منزعجون بشدة من أن الحكومة المصرية احتجزت مراسلنا، وأبقته بمعزل عن العالم، وحرمته من الطعام والماء، ورفضت السماح له بالدخول إلى البلاد".
  • من الواضح أن كتابات كيركباتريك أغضبت السلطات المصرية، خاصة كتابة الذي تحدث فيه عن العنف الذي صاحب استيلاء الجيش على السلطة في 2013 والتي جلبت السيسي إلى السطلة. 
  • سجنت مصر عشرات الصحفيين في السنوات الأخيرة، في غالب الأحيان لا لشيء أكثر من طرح الأسئلة. 
تولى كيركباتريك إدارة مكتب نيويورك تايمز في القاهرة بين العامين 2011 و2015
خلفيات:
  • تولى كيركباتريك إدارة مكتب الصحيفة في القاهرة بين العامين 2011 و2015، كما ألف كتاباً العام الماضي تحت عنوان "في أيدي العسكر" تناول فيه أحداث الثورة المصرية.
  • تثير كتابات كيركباتريك جدلاً، كما أنه انتقد الإعلام المصري الموالي للحكومة المصرية في تقاريره. 
  • في العام 2018 اتهمته صحيفة "اليوم السابع" الموالية للحكومة بـ "تشوية صورة مصر عمدا" بعد أن كتب تقريراً عن "قبول مسؤولين مصريين سراً" لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
  • يأتي منع كيركباتريك من دخول الأراضي المصرية في إطار حملة واسعة على الإعلام خلال السنوات الماضية. 
  • تعد مصر من أسوأ البلدان التي تعامل الصحفيين، إذ احتلت المرتبة 161 بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم للعامين 2018 و2017.      
المصدر : صحف أمريكية + وكالات
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