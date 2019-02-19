موقع أمريكي يكشف تفاصيل علاقة الجبير بالموساد الإسرائيلي

قررت الصّحفية في موقع أوديسي الإخباري الأمريكي "جيمّا باكلي" بدء تحقيق استقصائي دام أشهرا، أوصلها إلى ما قالت إنها علاقة الجبير بالموساد وتفاصيلها.

ما القصة؟

تقول الصحفيّة إن علاقة الجبير بالموساد تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

العلاقة تسبق انضمامه إلى السلك الدبلوماسي السعودي، وترقيته في عدد من المناصب، وصولا إلى وزارة الخارجية.

نسبت الصّحفية معلوماتها إلى ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية، هو "فيليب جيرالدي".

جيرالدي كشف لها معلومات وصفتها بـ"الصادمة".

نقلت عنه أن أول اتصال للموساد مع الجبير كان من خلال طالبة أمريكية ارتبطت معه بعلاقة عاطفية أثناء دراسته الجامعية في تكساس.

باكلي أشارت إلى أن جيرالدي كشف أيضاً أن "وكالة المخابرات الأمريكية بدأت بمراقبة الجبير منذ عام 1990، عندما أصبح المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن.

بعد سنوات قليلة حامت الشبهات حول سعي الموساد إلى تجنيد الجبير"، وفق ما نقلته عنه.

عمل الجبير سفيرا للرياض في واشنطن قبل أن يتولى وزارة الخارجية ـ أرشيف

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