مصر: مقتل 3 بينهم شرطيان في انفجار عبوة ناسفة وسط القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، مقتل شرطيين اثنين، وإصابة 3 ضباط إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطاردين الذي قتل على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

التفاصيل:

الداخلية قالت في بيان، إنه "في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف فوج أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة (غرب القاهرة) الجمعة الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بمنطقة الدرب الأحمر (وسط القاهرة بالقرب من الأزهر)".

البيان: "قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابي وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) وإصابة 3 ضباط آخرين".

خلفيات: