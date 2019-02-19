مصر.. دعوى لإسقاط عضوية البرلمان عن المخرج خالد يوسف

حددت محكمة مصرية 16 مارس/آذار المقبل، لنظر دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج خالد يوسف.

وتأتي تلك الدعوى بعد تردد اسم المخرج في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، وعقب أيام من إعلان رفضه تعديل الدستور.

التفاصيل:

وفق صحيفة أخبار اليوم (مملوكة للدولة)، فإن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 16 مارس/آذار المقبل، لنظر دعوى إسقاط عضوية النائب البرلماني المخرج خالد يوسف الموجود حاليا بفرنسا.

الدعوى أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان (علي عبد العال) بالدعوة لإسقاط عضوية يوسف، لـ"ثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة".

جاءت الدعوة عقب تردد اسم خالد يوسف في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، دون أن توجه له النيابة أي اتهام رسمي بتلك الواقعة حتى مساء الإثنين.

القضية:

عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن مشهورات.

في 13 فبراير/ شباط الجاري، أمر النائب العام نبيل صادق، بحظر النشر في التحقيقات بقضية الفيديوهات الجنسية.

في مقابلة متلفزة مع قناة الحرة الأمريكية من باريس يوم السبت قال يوسف "سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبا، فور توجيه اتهام رسمي لي". وأضاف "ما زلت عضوا بمجلس نواب (البرلمان) ولدي حصانة، وما حدث في قضية الفيديوهات مرتبط برفضي لتعديل الدستور".

يوسف أوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.

خلفيات: