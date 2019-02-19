فضيحة فساد تهز الحكومة الكندية وتطيح بـ"مهندس انتصار" ترودو

قدّم جيرالد باتس كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة.

وجاءت استقالة باتس لكي ينصرف "للدفاع عن نفسه" في مواجهة اتهامات موجهة إليه بالتدخل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحوّلت إلى أزمة سياسية تهز الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

الفضيحة:

صحيفة "غلوب أند ميل" التي فجرت الفضيحة قبل أسبوعين كانت قد أفادت أن مكتب رئيس الحكومة مارس عبثًا ضغوطًا لكي يبرم المدعون العامون اتفاقًا مع شركة (إس إن سي-لافالين) الهندسية، تدفع بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.

بحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو فإن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون إيبولد "تجاهلت" أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة "لافالان".

ويلسون إيبولد رفضت الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمر مرور الكرام بل كلفها منصبها، إذ إن ترودو بدل حقيبتها في منتصف يناير/كانون الثاني من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلًا، إذ إن الوزيرة استقالت من الحكومة برمتها الثلاثاء؛ رافضة الكشف عن أي تفاصيل.

الاستقالة:

الإثنين قال جيرالد باتس، الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حققه ترودو في انتخابات 2015، في كتاب الاستقالة "أنفي نفيًا قاطعًا المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر على قرار السيدة ويلسون إيبولد".

باتس: نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤديه وزير العدل. لكن حقيقة الأمر أن هذه المزاعم موجودة.

باتس: لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤديه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إن سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها.

سارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكدًا في تغريدة على تويتر أن "جيرالد باتس خدم حكومتنا – وبلدنا – بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أود أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة".

Gerald Butts served this government – and our country – with integrity, sage advice and devotion. I want to thank him for his service and continued friendship. Please read his statement today: pic.twitter.com/VIaEHJMMe4 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 18, 2019

ترودو نفى أي تورط له في القضية قائلا "لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي أو السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص".

المعارضة تضغط على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلّق بهذه القضية.

أعلن رئيس لجنة الأخلاقيات في البرلمان الكندي إجراء تحقيق في الفضيحة المحتملة لمعرفة ما إذا كان مسؤولون كبار قد تورطوا في ممارسات غير قانونية بغرض التأثير على عمل القضاء.

مشروعات في ليبيا: