فضيحة فساد تهز الحكومة الكندية وتطيح بـ"مهندس انتصار" ترودو

قدّم جيرالد باتس كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة.

وجاءت استقالة باتس لكي ينصرف "للدفاع عن نفسه" في مواجهة اتهامات موجهة إليه بالتدخل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحوّلت إلى أزمة سياسية تهز الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

الفضيحة:

الاستقالة:

Gerald Butts served this government – and our country – with integrity, sage advice and devotion. I want to thank him for his service and continued friendship. Please read his statement today: pic.twitter.com/VIaEHJMMe4

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 18, 2019