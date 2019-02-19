شاهد: مظاهرات أمام البيت الأبيض ضد الطوارئ و16 ولاية تقاضي ترمب

قدمت 16 ولاية أمريكية، الإثنين، في سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

التفاصيل:

الدعوى التي قدمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تتهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالماليّة العامّة للدولة.

الولايات الـ16 اتهمت وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.

بحسب الدعوى فإن ترمب "أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته".

المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا كان قد أعلن في وقت سابق أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم سويًا بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضررة من قرار ترمب الذي يحرمها أموالًا مخصّصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.

بالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدمت بالدعوى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون وفيرجينيا.

سابقة خطيرة:

صورة من الاحتجاجات

أصوات الرافضين ارتفعت في الولايات المتحدة ضد إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية بل تعدتها إلى العديد من السيناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

مئات المعارضين لدونالد ترمب تجمعوا، الإثنين، قرب البيت الأبيض تعبيرا عن احتجاجهم على إعلان حالة "الطوارىء الوطنية" في البلاد.

استفاد المتظاهرون من يوم العطلة، الإثنين، تكريما للرؤساء الأمريكيين، للتجمع على مقربة من البيت الأبيض حاملين لافتات كتب على بعضها "ترمب يحتال على الدستور"، و"لا نريد ملكا" يحكمنا.

الناشط البيئي سام كروك (65 عاما) وقف وهو يحمل لافتة يتهم فيها ترمب بالديكتاتورية، قال إن الرئيس الأمريكي "ينتهك كل القواعد لتحقيق أهدافه".

المحامية أليسون فولتز (55 عاما) قالت إن ترمب "اختلق أزمة" بعد رفض الكونغرس تمويل الجدار الذي يريده، معتبرة أنه يتصرف "مثل طفل وما هكذا تكون الديموقراطية".

خلفيات:

احتجاجات أمام البيت الأبيض على "طوارئ" ترمب