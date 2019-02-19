شاهد: لحظة وقوع تفجير انتحاري وسط القاهرة قتَل 3 شرطيين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، مقتل شرطيين، وإصابة 3 آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا والذي قتل على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

بيان الداخلية:

الداخلية قالت، في بيان، إنه "في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف فوج أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة (غرب القاهرة) الجمعة الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بمنطقة الدرب الأحمر (وسط العاصمة قرب الأزهر).

البيان أوضح أن "قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابي وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) وإصابة 3 ضباط آخرين".

في وقت لاحق صباح اليوم توفي ضابط شرطة برتبة مقدم متأثرًا بإصابته في التفجير.

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، في بيان، بفتح تحقيق عاجل في تفجير منطقة الدرب الأحمر.

بيان لوزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، قال إن حالات جميع المصابين مستقرة، دون تفاصيل أكثر.

وزارة الآثار المصري أكدت، في بيان أن التفجير لم يؤثر على أي من المواقع الأثرية بالمنطقة التي تشتهر بالآثار لاسيما الإسلامية منها.

هوية الانتحاري:

التلفزيون الحكومي نقل في نبأ عاجل، غلق جميع الشوارع المؤدية لموقع التفجير، وهي شوارع جميعها تعد رئيسية في قلب العاصمة المصرية، وسط انتشار أمني.

التلفزيون أفاد في تغطية صباح الثلاثاء، أن المطلوب أمنيًا الذي لقى مصرعه، وفق معلومات أولية يبلغ من العمر 37 عاما، ويدعي الحسن عبد الله، دون أن يكشف عن وجود انتماءات له لجماعات مسلحة من عدمه.

التلفزيون الحكومي وفضائيات مصرية خاصة بالتزامن، بثت صباح الثلاثاء، لقطات مصورة لا تزيد عن دقيقة قالوا إنها للحظة التفجير "الإرهابي".

اللقطات تنقل لحظة خروج شاب بدراجة من منزل بحارة، حاملا حقيبة على ظهره، ومن خلفه يركض عدد من الرجال بزي مدني، فيما يبدو أنهم رجال الشرطة، قبل أن يقوموا بتوقيفه، ولا تمر ثواني إلا ويضع الشاب يده في سترة يرتديها ويسمع صوت انفجار وتنقطع الصورة.

التلفزيون الحكومي، ووسائل إعلام نقلت عن مصدر أمني، لم تسمه أنه تم العثور على "قنبلة موقوتة بشقة الإرهابي بالمنطقة ذاتها التي وقع فيها التفجير وتم إخلاء المنزل للتعامل معها"، دون تفاصيل أكثر.

خلفيات: