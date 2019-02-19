خطيبة خاشقجي تدعو البرلمان الأوربي لمعاقبة السعودية

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إنها أجرت زيارة إلى البرلمان الأوربي لحثه على القيام بوظيفته الإنسانية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوربي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري.

تصريحات خديجة جنكيز

أتمنى أن تكون زيارتي إلى بروكسل، وسيلة لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.

أتواجد هنا لحث البرلمان الأوربي، على القيام بواجبه الإنساني.

لست هنا من أجل جمال فقط، بل من أجل قيمه والقضايا التي كان يدافع عنها.

تصريحات أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي، مصمم على كشف ملابسات اغتيال خاشقجي.

أنا من مؤيدي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اغتيال خاشقجي.

البرلمان الأوربي لن يسمح بالتستر على تلك الجريمة.

أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي

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