خطيبة خاشقجي تدعو البرلمان الأوربي لمعاقبة السعودية
19/2/2019
قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إنها أجرت زيارة إلى البرلمان الأوربي لحثه على القيام بوظيفته الإنسانية.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوربي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري.
تصريحات خديجة جنكيز
أتمنى أن تكون زيارتي إلى بروكسل، وسيلة لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.
أتواجد هنا لحث البرلمان الأوربي، على القيام بواجبه الإنساني.
لست هنا من أجل جمال فقط، بل من أجل قيمه والقضايا التي كان يدافع عنها.
تصريحات أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي
البرلمان الأوربي، مصمم على كشف ملابسات اغتيال خاشقجي.
أنا من مؤيدي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اغتيال خاشقجي.
البرلمان الأوربي لن يسمح بالتستر على تلك الجريمة.
خلفيات:
قتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي2018، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، اعترفت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه.
خاشقجي الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن كان يعد من أشد منتقدي الأمير السعودي الذي ينفي تورطه في القتل.
تقييم للمخابرات المركزية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي أمر على الأرجح بقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أي علاقة لولي العهد بالجريمة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار إلى مبيعات الأسلحة إلى السعودية كمصدر مهم للوظائف الأمريكية ووقف إلى جانب ولي العهد السعودي.
طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة ترمب أول أمس الخميس بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل خاشقجي، وذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأمريكية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتله مما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.