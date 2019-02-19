ترمب يصف مادورو بالألعوبة في يد كوبا والرئيس الفنزويلي يرد

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنه ألعوبة في يد كوبا، جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام جمع للأمريكيين من أصول فنزويلية في ميامي بولاية فلوريدا.

ماذا قال ترمب؟

ترمب خاطب المسؤولين الموالين لمادورو مخيرا إياهم بين الانحياز إلى خوان غوايدو أو خسارة ِكل شيء.

أوجه رسالة إلى كل مسؤول يعمل على إبقاء نيكولاس مادورو في الحكم، إما أن تقبلوا عرض خوان غوايدو الكريم بالعفو عنكم وأن تعيشوا حياتكم في أمن وسلام وبين ذويكم. وإما أن تختاروا السبيل الآخر وهو دعم مادورو وحينها لن تجدوا ملاذا ولا مهربا وستخسرون كل شيء.

لا غوايدو ولا نحن نسعى للانتقام منكم.. إننا نريد انتقالا ديمقراطيا سلميا غير أن كل الخيارات مطروحة. نريد إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

رد مادورو:

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رد بحزم على خطاب الرئيس الأمريكي واصفا إياه بالأسلوب النازي وبأنه يتصرف وكأن فنزويلا من أملاكه الخاصة.

مادورو قال إن الشعب الفنزويلي ليس شعبا من المتسولين. ووعد الرئيس الفنزويلي بوصول مئات الأطنان من المواد الإغاثية التي اشترتها بلاده من روسيا وإيران وتركيا والصين وغيرها.

مادورو: دونالد ترمب كان لديه اليوم في ميامي خطاب ممل، يطرح أسئلة بشأن حرية بلدنا في تبني الأفكار البشرية (الاشتراكية المسيحية، اشتراكيتنا).

مادورو: مثل أسلوب النازية في منع الأيديولوجيا. ترمب يريد حظر الأيديولوجيا والتنوع السياسي. يريدنا أن نتبنى المنهج المطبق في البيت الأبيض والذي يعتقد بأفضلية العرق الأبيض.

الوضع السياسي:

الجيش الفنزويلي أعلن، الثلاثاء، أنه "في حالة تأهب" استعدادا لمواجهة أي خرق لحدود البلاد، وكرر تأكيد ولائه "الذي لا يتزعزع" للرئيس نيكولا مادورو، بعد التهديدات الاخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وإلى جانبه عدد من قيادات الجيش قال في بيان: "إن الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي".

بادرينو: "نؤكد الطاعة والولاء الذي لا يتزعزع" للرئيس مادورو.

رفض بادرينو تهديدات ترمب ووصفه بأنه رئيس "مغرور".

بادرينو قال إنه إذا حاولت قوى أجنبية المساعدة في تنصيب حكومة جديدة بالقوة، فإنها ستضطر للقيام بذلك "على جثثنا".

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