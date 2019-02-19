بين إيران والسعودية.. الصين أمام تحدي موازنة علاقتها مع "عدوّين"

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بأن بلاده تريد تعميق "الثقة الاستراتيجية" مع إيران.

ويأتي تصريح وانغ قبل أيام من زيارة ولي العهد السعودي لبكين، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها الصين في إحداث توزان في علاقاتها بالشرق الأوسط.

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خلال استقباله ظريف في دار ضيافة حكومية في بكين، قال وانغ إنه تابع كلمته، الأحد، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث اتهم الوزير الإيراني إسرائيل بالسعي إلى الحرب.

وانغ أضاف في تعليقات مقتضبة أمام الصحفيين: "شاهدت في التلفزيون كيف دافعت عن حقوق إيران بصوت عال وواضح في مؤتمر ميونيخ للأمن. أعتقد أن مئات الملايين من الصينيين تابعوا أيضا ما قلته، فأنت شخص مشهور الآن".

وانغ: "أود انتهاز هذه الفرصة لإجراء محادثات استراتيجية متعمقة مع صديقي القديم من أجل تعميق الثقة الاستراتيجية بين بلدينا ولضمان حدوث تقدم جديد في الشراكة الشاملة والاستراتيجية بينهما".

وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية الصينية فإن بكين ترى أنه من المهم للغاية أن تلعب إيران دورا بناء على نحو كبير في الشؤون الإقليمية وتتطلع إلى ذلك.

توازن صعب

لا تلعب الصين تقليديا دورا يذكر في صراعات الشرق الأوسط أو في الدبلوماسية الخاصة به على الرغم من اعتمادها على المنطقة للحصول على النفط، لكنها تحاول ترسيخ حضورها خاصة في العالم العربي.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زار بكين في 2017، ويصل ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى الصين هذا الأسبوع.

الصين تجد نفسها مضطرة للموازنة في مواقفها ومقارباتها في ظل ما لديها من علاقات وثيقة بإيران، عدو السعودية الإقليمي.

شراكة استراتيجية شاملة