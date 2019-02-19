الأمن المصري يصفي 16 شخصا في شمال سيناء

قالت الداخلية المصرية إنها قتلت 16 "إرهابيا" في اشتباكات مع الشرطة بمدينة العريش شمال سيناء حيث قتل وأصيب 15 عسكريا مصريا السبت في هجوم تبناه تنظيم الدولة، بحسب بيان للوزارة اليوم.
التفاصيل:
- البيان قال إن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش".
- البيان أضاف أنه "بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم".
- البيان تابع "بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة".
- تأتي هذه الاشتباكات بعد ثلاثة أيام من هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في العريش أسفر عن مقتل 15 عسكريًا و7 مسلحين بحسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة.
- تنظيم الدولة تبنى الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له مشيرًا إلى مقتل 20 عسكريًا مصريًا.
خلفيات:
- تعد المواجهات الأمنية اليوم، هي رابع حادث بارز تشهده البلاد خلال الأسبوع الماضي، إذ تأتي عقب يوم من مقتل 3 شرطيين وإصابة 3 ضباط آخرين، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيًا، ما أدى إلى مقتله على الفور، قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.
- مسؤولون أمنيون أكدوا اليوم أن قوات الشرطة حددت هوية "الإرهابي" مؤكدة أنه يدعى الحسن عبد الله وكان يبلغ من العمر 37 عامًا. وأوضحوا أنه تم العثور في مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر على عبوة ناسفة أخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها.
- أيضًا وقع تفجير محدود بالجيزة يوم الجمعة الماضي، تلاه استهداف لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريًا.
- الحوادث المتتالية تأتي بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.