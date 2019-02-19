الأمن المصري يصفي 16 شخصا في شمال سيناء

قالت الداخلية المصرية إنها قتلت 16 "إرهابيا" في اشتباكات مع الشرطة بمدينة العريش شمال سيناء حيث قتل وأصيب 15 عسكريا مصريا السبت في هجوم تبناه تنظيم الدولة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

التفاصيل:

البيان قال إن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش".

البيان أضاف أنه "بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم".

البيان تابع "بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة".

تأتي هذه الاشتباكات بعد ثلاثة أيام من هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في العريش أسفر عن مقتل 15 عسكريًا و7 مسلحين بحسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة.

تنظيم الدولة تبنى الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له مشيرًا إلى مقتل 20 عسكريًا مصريًا.

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