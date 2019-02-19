استنفار في الأقصى والاحتلال يزيل الأقفال عن "باب الرحمة"

أزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السلاسل الحديدية والأقفال التي وضعتها على الباب الخارجي لـ"لباب الرحمة" بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وفي الوقت ذاته، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة بالقدس القديمة مع توافد الفلسطينيين من القدس والداخل لساحات الحرم للتصدي للانتهاكات الاحتلال.

وأعادت طواقم تابعة لمديرية الأوقاف الاسلامية في القدس، اليوم، تركيب الباب الخارجي لـ"باب الرحمة"، ووضعت قفلًا عليه، بعدما أزال الاحتلال صباح اليوم السلاسل الحديدية التي كان وضعها على الباب الرئيسي وحطمها وأزالها المصلون يوم أمس.

من جهة ثانية، نظمت مجموعة من السيدات اليوم اعتصامًا في منطقة باب الرحمة وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال، ظهر اليوم، ثلاث نساء أثناء خروجهن من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط.

استنفار بالقدس:

شرطة الاحتلال استنفرت الوحدات الخاصة ونصبت الحواجز الحديدية على الطرقات المؤدية لأبواب المسجد الأقصى، فيما انتشر عناصر من حرس الحدود وشرطة الاحتلال بمنطقة "باب الرحمة" داخل ساحات الحرم وحولتها لثكنة عسكرية.

شرط الاحتلال وفرت الحراسة والحماية للمستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد ودهمهم منطقة باب الرحمة في جولاتهم الاستفزازية.

مقدسيون حطموا يوم أمس الإثنين، السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعه شرطة الاحتلال على بوابة المبنى، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب المبرح تزامنًا مع إغلاق أبواب المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال اعتقلت أمس مجموعة من المصلين وموظفة أوقاف تعمل في قسم المخطوطات، وإمام مسجد بيت حنينا شمال القدس رائد دعنا الذي أم المصلين في باب الرحمة بصلاة ظهر، لدى خروجه من باب العامود، في الوقت الذي استجاب عدد كبير من المواطنين للنداءات الموجهة عبر منصات التواصل وأدوا الصلوات في منطقة باب الرحمة.

سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن المعتقلين بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين الأسبوع إلى الأسبوعين، في حين لم يعرف مصير الشيخ دعنا.

فتح "باب الرحمة":

مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، قال إن شرطة الاحتلال شرعت، صباح اليوم، بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.

القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري، أشاد بالوقفة المشرفة للفلسطينيين الذين دافعوا عن باب الرحمة، والتي أجبرت الاحتلال على فتحه.

البكري قال في تصريحات محلية، إن دفاع المقدسيين عن باب الرحمة يدل على الانتماء الحقيقي للمسجد الأقصى والدين، كما يؤكد على الحس الوطني الذي يرفع الرأس به عاليًا.

البكري أكد أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ عن المسجد الأقصى، ولن نتكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية، مشيدًا بدور الأردن لحل أزمة باب الرحمة.