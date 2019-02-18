واشنطن تؤكد الانسحاب وستوقف دعم الأكراد إذا تحالفوا مع الأسد

دعا مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

التفاصيل:

كوباني عبر عن أمله خلال اجتماع في شمال شرقي سوريا بين القوات الكردية وقادة عسكريين أمريكيين في أن توقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل.

الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي قال إنه لا نية لتأجيل الانسحاب وليس ذلك مسار واشنطن حاليا.

فوتيل: النقاش مع قوات سوريا الديمقراطية ليس عن بقاء قوات أمريكية وإنما بشأن ما يمكن أن يقوم به أعضاء التحالف.

فوتيل قال ردا على طلب ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية ببقاء جزء من القوات الأمريكية في سوريا، إن ذلك ليس المسار الذي تمضي فيه مناقشات الطرفين في الوقت الحالي، وأن النقاش مع قوات سوريا الديمقراطية هو بشأن ما يمكن أن يقوم به أعضاء التحالف.

الجنرال جوزيف فوتيل قائد قيادة المنطقة الوسطي الأمريكية (رويترز)

مسؤول العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل، قال إنهم يسعون لإيجاد حل مع النظام السوري عن طريق الحوار وفي إطار سوريا موحدة.

خليل أوضح أن الحوار يأخذ في الاعتبار الاعتراف الدستوري، بما يُسمى الإدارة الذاتية المُعلنة والفعلية لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.

بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة، قال إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حال تحالف مقاتلوها مع الرئيس السوري، بشار الأسد، أو روسيا.

معلومات رئيسية:

قادة أكراد سوريون كانوا قد سعوا إلى إجراء محادثات مع حكومة الأسد بغية حماية منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي بعد انسحاب القوات الأمريكية الداعمة لهم حاليا.

قوات سوريا الديمقراطية التي حظيت طويلا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكي كانت قد سعت لتوسيع مناطق سيطرتها على حساب تنظيم الدولة وعلى حساب فصائل المعارضة السورية المسلحة.

ما هي قوات سوريا الديمقراطية؟

تأسست قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي في العاشر من أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، في محافظة الحسكة بسوريا، لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية.

القوات عبارة عن تحالف يضم مليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية، وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لها، كما يضم قوات حماية المرأة ولها المرجعية الأيديولوجية نفسها التي يمثلها حزب العمال الكردستاني.

في عام 2013، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعد وحدات حماية الشعب الكردية جناحه العسكري، إقامة إدارة ذاتية في مناطق سيطرة الأكراد.

تبسط ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على نحو 27 في المئة من البلاد في منطقة غرب الفرات التي تضم معظم مساحات مدن الرقة والحسكة والقامشلي ودير الزور.

يبلغ تعداد هذه القوات نحو 60 ألف مقاتل.

في مارس/ آذار عام 2016 أعلن الأكراد نظاما فيدراليا في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى 3 أقاليم هي الجزيرة، وتضم محافظة الحسكة. ومنطقة الفرات التي تشمل أجزاء من محافظتي حلب والرقة، إضافة إلى عفرين الواقعة في محافظة حلب.

في أواخر العام نفسه، أقر الأكراد دستوراً للنظام الفيدرالي أطلقوا عليه اسم "العقد الاجتماعي" لتنظيم شؤون المنطقة.

تتلقى قوات سوريا الديمقراطية التدريب والاستشارة من قوات أمريكية على جبهات القتال، إضافة إلى الدعم الجوي من سلاح الجو الأمريكي خلال المعارك مع تنظيم الدولة.

تدعمها الولايات المتحدة بالأسلحة الثقيلة وناقلات الجنود إلى جانب الذخيرة، رغم معارضة تركيا التي ترى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ليس سوى الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره إرهابيا.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج (رويترز)

الوضع الميداني: