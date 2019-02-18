مخاوف على حياة أمريكي مضرب عن الطعام في سجن مصري

حذر محامي وشقيقة مصطفى قاسم، الأمريكي من أصل مصري المحبوس في مصر، من خطر يهدد حياته جراء إضرابه عن الطعام الذي يدخل شهره الخامس، داعين واشنطن إلى التدخل لإطلاق سراحه.

التفاصيل:

إيمان شقيقة قاسم، الذي واجه حكمًا بالسجن 15 عاما قبل أشهر إثر إدانته في قضية فض اعتصام رابعة الشهيرة، قالت إن شقيقها لا يستطيع التحمل لأسابيع أو أشهر أكثر، إنه يموت الآن، وفق حديث لها لشبكة "أيه بي سي نيوز"، الإخبارية الأمريكية، اليوم.

الشبكة أوضحت أن مصر لم تطلق سراح قاسم (53 عامًا) رغم مرور 5 أشهر على رسالة وجهها من محبسه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونائبه مايك بنس؛ لمطالبة السلطات المصرية بذلك، مؤكدًا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.

لم يجد قاسم، الذي ألقي القبض عليه في مصر عام 2013، سبيلًا غير الإضراب عن الطعام في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه مصاب بمرض السكري.

محامي قاسم، الحقوقي برافين ماديراجو قال: نحن قلقون للغاية، مشيرًا إلى أن قاسم فقد الكثير من وزنه، وكذلك وعيه عدة مرات.

مصطفى قاسم (مواقع التواصل)

المحامي أوضح أن أسرة قاسم حُرمت من زيارة أسبوعية له في محبسه للأسبوع الثاني على التوالي.

أسرة ومحامي قاسم قالوا إنهم يحثون إدارة ترمب على بذل المزيد من الجهد للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإطلاق سراحه.

خلفيات:

محكمة جنايات القاهرة أصدرت في سبتمبر من العام الماضي أحكاما متنوعة على 739 شخصًا تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

قاسم صدر ضده حكم بالإعدام في ذات القضية، ولكنه نجا من هذا المصير في النقض الذي ألغى الحكم الأول وأصدر حكمًا بحبسه 15 عامًا.

أعضاء في الكونغرس الأمريكي كانوا قد طالبوا أكثر من مرة بالإفراج عن قاسم.

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بحث أيضًا مع الرئيس السيسي مطلع العام 2018 قضية حبس قاسم وآخرين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، يقدر عددهم بـ20 شخصًا، حيث أكد في حينها أن السيسي وعد بالتعامل مع هذا الأمر، وفق ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

السيسي وبنس (غيتي)