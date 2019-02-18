ما حقيقة "محاولة الانقلاب" على ترمب؟

وعد سيناتور جمهوري بارز في مجلس الشيوخ بالتحقيق في مزاعم مناقشة نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين محاولة الإطاحة بالرئيس دونالد ترمب من منصبه في عام 2017.
ولم يسبق في التاريخ الأمريكي عزل أي رئيس، لكن إجراءات العزل بدأت بحق 3 رؤساء من جانب الكونغرس، هم أندرو جونسون عام 1868، وريتشارد نيكسون عام 1974، وبيل كلينتون عام 1998.
وفي حين نجا جونسون وكلينتون من تصويت مجلس الشيوخ الذي كان يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، قرر نيكسون الاستقالة طوعًا بعد تأكده من أن مجلس الشيوخ سيدينه بسبب "فضيحة ووترغيت" التي كشفت عن تجسس الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي.
التفاصيل:
- السناتور ليندسي غراهام قال لشبكة (سي بي إس) التلفزيونية "هناك مزاعم من أندرو ماكابي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالوكالة حينها أن نائب وزير العدل كان يحاول بشكل أساسي القيام بعزل إداري للرئيس وفقًا للتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي".
- غراهام، وهو أحد مؤيدي ترمب، أضاف "نائب وزير العدل ينفي ذلك. لذلك أتعهد لمشاهديك بما يلي: أننا سوف نعقد جلسة استماع لنعرف من يقول الحقيقة، وماذا حدث بالفعل".
- ردًا على سؤال حول ما إذا كان سوف يستدعي روزنشتاين ومكابي، أجاب غراهام "ولم لا، إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر؟".
شهود جدد:
- صحيفة الإندبندنت البريطانية قالت إن اثنين من محامي (إف بي آي) أكدوا مزاعم مكابي خلال جلسات استماع سرية عقدها الكونغرس.
- وكالة بلومبرغ أكدت أن محامية أخرى تدعى سالي موير أكدت خلال جلسة استماع خاصة أنها حضرت اجتماعاتٍ نوقش فيها هذا الموضوع.
محاولة الانقلاب:
- أندرو ماكابي، الذي تولى رئاسة (إف بي آي) بالوكالة، كان قد صرح في مقابلة أذيعت مساء الأحد أن روزنشتاين شعر بقلق شديد حيال طرد مدير الـ(إف بي آي) جيمس كومي في مايو/أيار 2017، حيث ناقش كيفية حشد أعضاء الحكومة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل ترمب.
- التعديل الخامس والعشرون من الدستور يسمح لنائب الرئيس بأن يصبح القائم بأعمال الرئيس إذا أعلنت أغلبية الحكومة أن الرئيس "غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه".
- مكابي قال لبرنامج (60 دقيقة) الذي أذيع على شبكة (سي بي إس) الأمريكية، إن "مناقشة التعديل الخامس والعشرين … ببساطة أثار رود القضية وناقشها معي في سياق التفكير في عدد المسؤولين الآخرين في الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الحركة".
- مكابي تابع "نائب وزير العدل، كان بالتأكيد قلقًا جدًا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه في هذا التوقيت".
- مكابي كرر المزاعم التي ترددت العام الماضي بأن روزنشتاين اقترح أن يرتدي جهاز تنصت حتى يتمكن من التسجيل للرئيس سرًا. وقال مكابي "لم يكن يمزح. كان جادًا للغاية".