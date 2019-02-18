ما حقيقة "محاولة الانقلاب" على ترمب؟

وعد سيناتور جمهوري بارز في مجلس الشيوخ بالتحقيق في مزاعم مناقشة نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين محاولة الإطاحة بالرئيس دونالد ترمب من منصبه في عام 2017.

ولم يسبق في التاريخ الأمريكي عزل أي رئيس، لكن إجراءات العزل بدأت بحق 3 رؤساء من جانب الكونغرس، هم أندرو جونسون عام 1868، وريتشارد نيكسون عام 1974، وبيل كلينتون عام 1998.

وفي حين نجا جونسون وكلينتون من تصويت مجلس الشيوخ الذي كان يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، قرر نيكسون الاستقالة طوعًا بعد تأكده من أن مجلس الشيوخ سيدينه بسبب "فضيحة ووترغيت" التي كشفت عن تجسس الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي.

التفاصيل:

السناتور ليندسي غراهام قال لشبكة (سي بي إس) التلفزيونية "هناك مزاعم من أندرو ماكابي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالوكالة حينها أن نائب وزير العدل كان يحاول بشكل أساسي القيام بعزل إداري للرئيس وفقًا للتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي".

غراهام، وهو أحد مؤيدي ترمب، أضاف "نائب وزير العدل ينفي ذلك. لذلك أتعهد لمشاهديك بما يلي: أننا سوف نعقد جلسة استماع لنعرف من يقول الحقيقة، وماذا حدث بالفعل".

ردًا على سؤال حول ما إذا كان سوف يستدعي روزنشتاين ومكابي، أجاب غراهام "ولم لا، إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر؟".

شهود جدد:

صحيفة الإندبندنت البريطانية قالت إن اثنين من محامي (إف بي آي) أكدوا مزاعم مكابي خلال جلسات استماع سرية عقدها الكونغرس.

وكالة بلومبرغ أكدت أن محامية أخرى تدعى سالي موير أكدت خلال جلسة استماع خاصة أنها حضرت اجتماعاتٍ نوقش فيها هذا الموضوع.

محاولة الانقلاب: