فرنسا وألمانيا لـ"ترمب": لن نستعيد "دواعش" أوربا

قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأمريكي لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة من سوريا.

التفاصيل:

بيلوبيه قالت لقناة فرانس 2 التلفزيونية، اليوم، "هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي. ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي… لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب (ترمب)".

سياسة الحكومة الفرنسية تقضي برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضًا قاطعًا. وأشار إليهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان باعتبارهم "أعداء" الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة سواء في سوريا أو العراق.

لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن في أواخر يناير/كانون الثاني أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات "المتشددين" الفرنسيين الذين تحتجزهم سلطات كردية مدعومة من واشنطن.

باريس تحاول بالفعل إعادة القصّر على أساس مبدأ كل حالة على حدة.

مصادر عسكرية ودبلوماسية قالت لـ"رويترز" إن قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تحتجز نحو 150 مواطنًا فرنسيًا في شمال شرقي سوريا بينهم 50 بالغًا.

صعب للغاية:

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قال، الأحد، إن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوجوب "استعادة" 800 من مقاتلي الدولة "سيكون من الصعب للغاية تنفيذ ذلك".

ماس أضاف في برنامج تلفزيوني، إن عودتهم ستكون ممكنة فقط "عندما يمكن التأكد من أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون على الفور أمام القضاء، ويكونون رهن الاحتجاز".

الوزير أوضح أن السلطات من أجل القيام بذلك، ستحتاج إلى معلومات وتحقيقات جنائية لا يمكن ضمانها. "وطالما أن الأمر كذلك، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذ ذلك".

ماس أضاف أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية يحق لهم العودة إلى ألمانيا، لكن في سورية لا توجد وسيلة للتحقق من ذلك في الوقت الحالي.

وزير الخارجية الألماني تابع أن هذا "هو السبب في أننا سنقرر مع الفرنسيين ومع البريطانيين ما يجب فعله".

نوربرت روتغين، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، انتقد أيضًا مطلب ترمب.

روتغين قال لصحيفة (باساوير نوين بريسه) في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن "هذا المطلب من الرئيس الأمريكي ليس بناء لا في لهجته أو فحواه".

روتغين تابع "إذا بدأت في تمرير المسؤولية فإن هذا ليس نهجًا بناءً أو واعدًا"، مضيفًا أن مشكلة التعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب يجب أن يتصدى لها الجميع.

سنطلق سراحهم:

ترمب طالب يوم السبت من أوربا بـ"استعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم الدولة الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة"، مهددًا بأن الولايات المتحدة ستضطر إلى إطلاق سراحهم في حالة عدم استردادهم.

ترمب كتب على تويتر "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مقاتلي تنظيم الدولة وهم يتغلغلون في أوربا، حيث من المتوقع أن يتوجهوا".

ترمب أضاف "نقوم بالكثير وننفق الكثير- وقد حان الوقت ليتقدم الآخرون للقيام بالعمل الذي هم قادرون على القيام به. نحن ننسحب بعد انتصار بنسبة مائة في المائة على الخلافة!".

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

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