شاهد: مقدسية مقهورة تحاول فتح منزلها بعدما أخلاه الاحتلال بالقوة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عائلة "أبو عصب" المقدسية على إخلاء منزلها في القدس المحتلة بالقوة، لصالح المستوطنين، واعتقلت 3 من أفرادها.
وأظهرت لقطات مصورة سيدة فلسطينية وهي تحاول فتح باب منزلها -تقطن فيه العائلة منذ 70 عامًا- بحسرة دون جدوى، بينما رفع عليه الاحتلال العلم الإسرائيلي، وغزت تلك القصة منصات التواصل وتساءل مغردون على تويتر: أين المطبعين العرب؟
سرقوا المنزل وسلموه للمستوطنين واعتقلوا صاحب المنزل ونجله.. جريمة إسرائيلية بحق عائلة أبو عصب في #القدس_المحتلة قبل قليل pic.twitter.com/tdbwQLY2hG
— تلسكوب نيوز (@TNNArabic) February 17, 2019
#صور | مستوطنون يرفعون أعلام الاحتلال على منزل عائلة أبو عصب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة عقب الاستيلاء عليه. pic.twitter.com/SMDjSou8On
— فلسطين بوست (@plespost) February 17, 2019
في وضح النهار.. هكذا استولى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال على منزل عائلة أبو عصب بالبلدة القديمة في #القدس pic.twitter.com/fjKTUYaHzo
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 17, 2019
المستوطنين في بيتي..
وأنا في الشارع..
أخذوا حياتي ..
أخذوا ابني وجوزي
دمروا حياتنا
عربدة صهيونية…
الاحتلال يطرد عائلة أبو عصب من منزلهم بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة ويسلمه للمغتصبين الصهاينة!!#التطبيع_خيانة #قدسكم_تُسرق#مقدساتكم_تُهوّد
*احموها وثبتوا أهلها قبل أن تفقدها* pic.twitter.com/iRWKaSWte0
— محمد العوضي (@mh_awadi) February 18, 2019
بتعرف شو يعني القهر
بدموع حاتم ابو عصب كل القهر يلي عايشنه احنا بالقدس بكل بساطة ضربوا صحاب البيت الفلسطينيين ورموهم بالشارع
واجا مستوطن مش معروف صلعة ابوه من وين وسكن البيت بعد دقايق وصار بؤرة استيطانية جنب الاقصى!!
وبوسو الكراسي واعبدوها لانكم ما بتعرفو شو يعني القهر pic.twitter.com/lOBBbeO5hV
— Shireen Essawi (@shireenessawi) February 17, 2019
يا قهر الرجال..!!
بكاء صاحب منزل #أبو_عصب اثناء طرده من منزله الذي استولى عليه المستوطنين بمساعدة سلطات الاحتلال العنصرية 💔 pic.twitter.com/lIofFN6bgY
— Asmaa M.M 🔁 아쓰마 🖤 (@MohammadAsmaa2) February 17, 2019
قبل قليل| عائلة أبو عصب المقدسية تستنجد وتصرخ في محاولة للدفاع عن منزلها المهدد بالاستيلاء عليه من المستعمرين الصهاينة في البلدة القديمة في #القدس المحتلة. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/eKRm57ar0r
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 17, 2019
فيديو: عائلة حاتم أبو عصب طردتها سلطات الاحتلال من منزلها المطل على المسجد الأقصى في القدس العتيقة، لصالح المستوطنين، رغم أنها تُصنف "مستأجر محمي" وفق قانون الاحتلال. pic.twitter.com/BbTJRv1UE7
— Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) February 17, 2019
https://twitter.com/AminAli24316078/status/1097385037828362241?ref_src=twsrc%5Etfw