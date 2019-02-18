شاهد: ريا الحسن.. أول وزيرة داخلية في العالم العربي

عين لبنان أول امرأة في منصب وزيرة للداخلية بالعالم العربي في حكومته الجديدة، فاتحًا بذلك الباب أمام مساحة أوسع للنساء في المشهد السياسي الذي يهيمن عليه الرجال.

ريا الحسن:

ريا الحسن، واحدة من أربع نساء يشغلن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، أكثر من أي وقت مضى في لبنان وبزيادة ثلاث وزيرات عما كان في الحكومة السابقة التي شغل الرجال كل حقائبها عدا وزير شؤون المرأة.

على الرغم من أن ريا شغلت بالفعل مناصب عليا، بينها وزيرة المال في 2009-2011، فقد قوبل تعيينها على رأس وزارة الداخلية بترحيب كبير باعتباره خطوة إلى الأمام للسيدات في عالم السياسة اللبنانية.

اللبنانية "ريا الحسن" أول وزيرة داخلية في العالم العربي (رويترز)

ثلاث وزيرات:

الوزيرات الثلاث الأخريات في الحكومة، التي تتألف من 30 وزيرًا، مسؤولات عن وزارات الطاقة والتنمية الإدارية والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

على الرغم من أن لبنان يعتبر على نطاق واسع ليبراليًا طبقًا للمعايير الإقليمية، إذ تلعب المرأة دورًا بارزًا في الحياة العامة، فإن بعض قوانينه تواصل الحفاظ على النظام الاجتماعي السائد.

قوانين لبنان:

يتم تطبيق الكثير من القوانين المدنية اللبنانية، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، وفقًا للطائفة الدينية.

في بعض الحالات تعامل المرأة بشكل مختلف عن الرجال. وفي لبنان 17 طائفة إسلامية ومسيحية معترفًا بها.

في عام 2017، ألغى البرلمان قانونًا قديمًا يعفي المغتصبين الذكور من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.

لكن اغتصاب الزوجات وزواج الأطفال ما زالا لا يعتبرا من المسائل التي تخالف القانون.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "يمين" يتحدث إلى الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)

الرجال محور السياسة:

لا يزال الرجال محور السياسة اللبنانية. وقد ساعد النظام المعقد لتقاسم السلطة على أساس طائفي في ترسيخ سطوة أمراء الحرب السابقين وسلطة العائلات السياسية، وجميعهم من الذكور، الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان.

مع ذلك تقول فيوليت الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، إن وجود تمثيل أقوى للمرأة في الحكومة يعني أنها تمكنت من "كسر الحاجز".

خلفية: