شاهد: الباغوز.. آخر ما تبقى من "خلافة" تنظيم الدولة

تتأهب قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على آخر معقل صغير لتنظيم الدولة على نهر الفرات، ما يلحق هزيمة تامة "بالخلافة" التي أعلنها التنظيم.

بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نصر نسبته (مائة في المائة).

التفاصيل:

القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تحاصر مسلحي التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز.

مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية تحت غطاء من الضربات الجوية الأمريكية، فر كثير من المدنيين من منطقة مساحتها بضعة كيلومترات مربعة من الأرض الزراعية التي تتخللها منازل إلى جانب المسلحين المهزومين الذين يحاولون الفرار دون أن يلحظهم أحد.

على الرغم من أن مسلحين من تنظيم الدولة ما زالوا يتحصنون في جيب بوسط الصحراء في سوريا ويشكلون خلايا سرية نائمة في مدن عراقية قادرة على شن هجمات جديدة إلا أن حكم التنظيم على الأرض في الوقت الراهن أوشك على الزوال بالكامل.

ينهي ذلك مشروعًا دشنه أبو بكر البغدادي عام 2014 من مسجد النوري بالعراق الذي يعود بناؤه للقرون الوسطى، وذلك بعدما استغل الفوضى الإقليمية ليعلن نفسه "خليفة" على جميع المسلمين وأرضهم بعد الاستيلاء على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

حكم التنظيم أطلق شرارة رد عسكري دولي قوي قضى على كل المكاسب التي حققها منذ 2015.

ترمب يعتزم سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا بعد خسارة تنظيم الدولة للأراضي التي كانت تسيطر عليها، ما أثار تساؤلات بشأن مصير الحلفاء الأكراد وبشأن تدخل تركيا في شمال غرب سوريا.

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