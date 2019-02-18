شاهد: إسرائيلية تطلب الزواج من محمد بن سلمان على الهواء

عبرت ناشطة سياسية إسرائيلية عن رغبتها في الزواج بولي العهد السعودي "MBS" وهو اختصار الأحرف الأولى من اسم "محمد بن سلمان" لأنه طويل القامة مثلها، إذ يبلغ طولها 180 سم.

وأشارت الناشطة الإسرائيلية نعمة شوستر في مقابلة نشرها موقع""i24 news الإسرائيلي، إلى أنها استغلت "تقارب العلاقات بين إسرائيل" لتوجيه رسالة إلى ابن سلمان، وقالت فيها: "إم بي إس، مرحبا، اسمي نعمة، جربت أسس حزب اسمه حزب نعمة، إذا ممكن تدعم حزب نعمة أو تدعم نعمة بيكون كتير ممتاز.. شكرا".

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وإسرائيل شهدت تقدماً ملحوظاً منذ تولي بن سلمان ولاية العهد عام 2017، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه وجه كتابا وصحفيين لتهيئة الرأي العام لعلاقة سلام وتطبيع كامل مع دولة الاحتلال.