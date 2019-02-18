تقرير: استخبارات بريطانيا قادرة على التصدي لمخاطر شبكة هواوي

أفاد تقرير إخباري أن الاستخبارات البريطانية توصلت إلى أنه بالإمكان التعامل مع المخاطر الأمنية الناجمة عن استخدام المعدات التي تصنعها شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت تقريرها، الإثنين، مستندة إلى مصدرين لم تذكرهما.

أبرز ما جاء في التقرير

المركز الوطني للأمن الإلكتروني يرى أن هناك طرقاً للحد من مخاطر الاستعانة بهواوي لمد شبكات الاتصال من الجيل الخامس "5 جي" المستقبلية.

مصدر: لسان حال سائر الدول هو أنه إذا كان البريطانيون واثقين من القدرة على التغلب على أي تهديد للأمن القومي، يمكنها هي أيضاً طمأنة شعوبها والإدارة الأمريكية بأنها تتصرف بحكمة عندما تواصل السماح لمزودي خدمات الاتصالات لديها باستخدام المكونات الصينية.

متحدث باسم المركز الوطني للأمن الإلكتروني: مركز الأمن الإلكتروني حريص على ضمان أمن شبكات الإنترنت في المملكة المتحدة وهو ينفرد بالقدرة على الإشراف والإحاطة بهندسة هواوي والأمن الإلكتروني.

في بيجين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ: الصين تنتظر من بريطانيا الحفاظ على انفتاحها والقيام بخيارات حكيمة تخدم مصالحها.

اتهامات أمريكية

"هواوي" ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية وأكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية يتعرض لاتهامات بالتجسس منذ أشهر.

تعتبر واشنطن أن استخدام أجهزة هذا العملاق في أي بلد قد يتيح للصين التجسس على هذا البلد.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، من الصعب على الولايات إقامة شراكة مع دول تسمح بوجود تجهيزات هواوي قرب منظومات أمريكية مهمة.

بومبيو: نريد أن نبين لهم فوائد استخدام تلك التجهيزات ومخاطرها.

أرسلت الولايات المتحدة فريقا من مسؤوليها إلى عواصم دول الاتحاد الأوربي، ولاسيما بروكسل، من أجل دعوة الحكومات الأوربية إلى حظر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي في مشاريع البنى التحتية للاتصالات.

وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن 13 اتهاما ضد "هواوي للتكنولوجيا" ومديرتها المالية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وضد شركتين تابعتين للمجموعة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

أثارت قضية مينغ وانتشو أزمة كبرى بين بيجين وأوتاوا المُتهمة بتنفيذ رغبات واشنطن.

وجهت الوزارة 10 اتهامات اتحادية لشركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة "تي-موبايل".

كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) قال: "مجموعتا الاتهامات تفضحان تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".

هواوي.. تحول هادئ

تحولت هواوي الصينية بكل هدوء إلى أحد أبرز مورّدي المعدات التي تشكل عصب شبكات الاتصال الخلوي، تحديدا في الأسواق النامية بفضل أسعارها المنخفضة.

مكنت معدات "5جي" المتطورة هواوي من اختراق أسواق الدول المتقدمة.

عدد متزايد من الدول الغربية بدأت تدير ظهرها لهواوي، خشية تحول هذه المعدات إلى حصان طروادة تابع لأجهزة بيجين الأمنية إذ تجبر القوانين الصينية الشركات المحلية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات.

تنفي هواوي بشدة أن معداتها تستخدم للتجسس.

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