تسيبي ليفني تعلن اعتزالها السياسة

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الإثنين، استقالتها من الحياة السياسية.
التفاصيل
- ليفني أعلنت حل حزبها "كاديما" وقالت إنه لن يخوض الانتخابات.
- تراجع حزب كاديما في استطلاعات الرأي قبل انتخابات مقررة في 9 من أبريل/نيسان المقبل.
- ليفني قالت: أنا أعرف إنني فعلت كل ما بوسعي لدولتي الحبيبة ولتوحيد القوى التي ستقاتل من أجلها. الأمر لم يعد بيدي.
خلفية
- عملت ليفني جاسوسة في جهاز الموساد.
- عُرفت ليفني على الساحة الدولية بفضل دورها السابق في التفاوض مع الفلسطينيين.
- شغلت ليفني منصب وزيرة الخارجية في الفترة من 18 من يناير/كانون الثاني 2006 وحتى أول أبريل/نيسان 2009.
- كادت ليفني أن تصبح رئيسة للوزراء بعد انتخابات 2009.
- ساعدت مؤخراً في قيادة تحالف الاتحاد الصهيوني (يسار الوسط) المعارض الرئيسي في إسرائيل، إلا أن انقساما في يناير/كانون الثاني الماضي، أنهى ذلك الترتيب الذي كان يشمل كذلك حزب العمال.
- بعد ذلك أعلن زعيم حزب العمل آفي غاباي، أنه لم يعد شريكا لليفني.
- تراجعت شعبية غاباي في استطلاعات الرأي.
- فاز "الاتحاد الصهيوني" بثاني أكبر عدد مقاعد في الانتخابات العامة الأخيرة في 2015، إلا أنه تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة.
- سعت ليفني إلى القيام بحملة للانتخابات المقبلة خارج "الاتحاد الصهيوني" إلا أنها وجدت صعوبة في تشكيل تحالف قوي كما كانت ترغب.