تسيبي ليفني تعلن اعتزالها السياسة

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الإثنين، استقالتها من الحياة السياسية.

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ليفني أعلنت حل حزبها "كاديما" وقالت إنه لن يخوض الانتخابات.

تراجع حزب كاديما في استطلاعات الرأي قبل انتخابات مقررة في 9 من أبريل/نيسان المقبل.

ليفني قالت: أنا أعرف إنني فعلت كل ما بوسعي لدولتي الحبيبة ولتوحيد القوى التي ستقاتل من أجلها. الأمر لم يعد بيدي.

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