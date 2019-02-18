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تسيبي ليفني تعلن اعتزالها السياسة

وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني
18/2/2019

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الإثنين، استقالتها من الحياة السياسية.

التفاصيل
  • ليفني أعلنت حل حزبها "كاديما" وقالت إنه لن يخوض الانتخابات.
  • تراجع حزب كاديما في استطلاعات الرأي قبل انتخابات مقررة في 9 من أبريل/نيسان المقبل.
  • ليفني قالت: أنا أعرف إنني فعلت كل ما بوسعي لدولتي الحبيبة ولتوحيد القوى التي ستقاتل من أجلها. الأمر لم يعد بيدي.
خلفية   
  • عملت ليفني جاسوسة في جهاز الموساد.
  • عُرفت ليفني على الساحة الدولية بفضل دورها السابق في التفاوض مع الفلسطينيين.
  • شغلت ليفني منصب وزيرة الخارجية في الفترة من 18 من يناير/كانون الثاني 2006 وحتى أول أبريل/نيسان 2009.
  • كادت ليفني أن تصبح رئيسة للوزراء بعد انتخابات 2009.
  • ساعدت مؤخراً في قيادة تحالف الاتحاد الصهيوني (يسار الوسط) المعارض الرئيسي في إسرائيل، إلا أن انقساما في يناير/كانون الثاني الماضي، أنهى ذلك الترتيب الذي كان يشمل كذلك حزب العمال.      
  • بعد ذلك أعلن زعيم حزب العمل آفي غاباي، أنه لم يعد شريكا لليفني.
  • تراجعت شعبية غاباي في استطلاعات الرأي.
  • فاز "الاتحاد الصهيوني" بثاني أكبر عدد مقاعد في الانتخابات العامة الأخيرة في 2015، إلا أنه تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة.
  • سعت ليفني إلى القيام بحملة للانتخابات المقبلة خارج "الاتحاد الصهيوني" إلا أنها وجدت صعوبة في تشكيل تحالف قوي كما كانت ترغب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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