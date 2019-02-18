بوادر أزمة بين بولندا وإسرائيل: تعرف على الأسباب

قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده انسحبت من قمة كانت مقررة في إسرائيل، الإثنين، بعد اتهامات إسرائيل بتعاون بولندي مع النازيين في المحرقة إبان الحرب العالمية الثانية.
ما القصة؟
- القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن "الكثير من البولنديين" تعاونوا مع النازيين في الحرب العالمية الثانية ويشتركون في تحمل المسؤولية عن المحرقة النازية (الهولوكوست).
- رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي وصف هذه التصريحات بأنها "عنصرية وغير مقبولة".
- مورافيسكي قال إنه لن يشارك في اجتماع لزعماء وسط أوربا في إسرائيل، غدا الثلاثاء، لكنه أكد لاحقا عدم حضور أي مسؤول بولندي.
- إسرائيل قالت إن باقي دول ما يعرف باسم مجموعة فيشغراد، وهي المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، لا تزال تعتزم المشاركة في المحادثات.
- رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش قال إن مناقشات ثنائية ستجرى بدلا من ذلك، فيما قد يحدد موعد لاحق للقمة خلال العام الجاري.
كيف بدأت الأزمة؟
- يتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين بولندا وإسرائيل منذ، الجمعة الماضي، حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إشارته إلى ضلوع بولندا في الهولوكوست.
- لا يزال الكثير من البولنديين يرفضون تقبل أبحاث تظهر أن آلافا شاركوا في المحرقة علاوة على آلاف خاطروا بحياتهم من أجل مساعدة اليهود.
- أجج القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي الخلاف عندما قال، الإثنين، لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تعاون الكثير من البولنديين مع النازيين وشاركوا في تدمير اليهود أثناء الهولوكوست".
- نقل كاتس عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الراحل إسحق شامير قوله: "البولنديون رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم. لن يملي أحد علينا كيفية التعبير عن موقفنا أو كيفية احترام الموتى".
أزمة دبلوماسية:
- يمثل القرار البولندي صفعة لنتنياهو الذي كان يأمل في أن تدعم قمة فيشغراد مواقفه الدبلوماسية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.
- يرى نتنياهو في القمة ثقلا موازيا لبلدان غرب أوربا التي تميل إلى انتقاد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
- الخارجية الإسرائيلية قالت إنه لن ينعقد اجتماع لكل أعضاء مجموعة فيشغراد، سيصل ثلاثة من رؤساء الوزراء وسيعقدون اجتماعات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
- رئيس الوزراء البولندي قال إنه "على اتصال مستمر" مع شركاء بولندا في مجموعة فيشغراد وإن الشركاء عبروا عن تفهمهم لموقف وارسو.
خلفيات:
- كانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنا لأحد أكبر الجاليات اليهودية في العالم والتي كادت أن تختفي على يد النازيين.
- تصاعد التوتر أيضا بين إسرائيل وبولندا العام الماضي بعد أن طرحت بولندا تشريعا جديدا يجرم استخدام جمل مثل "معسكرات الموت البولندية" ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
- خففت بولندا من حدة التشريع وألغت عقوبة السجن بعد ضغوط من الحكومة الأمريكية وانتقادات حادة في إسرائيل.