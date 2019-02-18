السعودية: إضراب المشايخ والمعتقلين بالسجون يتصدر تويتر

تصدر وسم #إضراب_المشايخ_بالسجون قائمة الأكثر تداولا في السعودية بعد إعلان عدد من المشايخ المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وعلى سوء المعاملة التي يتعرضون لها.
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الدكتور #عبدالله_الحامد يعلن في بيان له من داخل السجن الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملة السلطات السعودية المتعمّد لمعتقلي الرأي.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/hC1Ezc12rD
— معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2019
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ارتفاع عدد المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى 5 بعد انضمام الدكتور #عبدالرحمن_الحامد قبل قليل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/bDeZpRlzha
— معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2019
#اضراب_المشايخ_بالسجون
هؤلاء المعتقلون لم يحملوا سلاحا، ولم يطالبوا بإسقاط النظام، ولم يدعوا للفوضى والعنف، جريمتهم الوحيدة هي أنهم يريدون وطنا خالٍ من الفساد والإستبداد، وأبناء الوطن يعيشون بحرية وكرامة، فتم اعتقالهم، ولشدة ما يلاقونه في السجن، وجدوا أنفسهم مضطرين للإضراب.
— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) February 17, 2019
قرار الإضراب كان بعد أن استنفد هؤلاء الإصلاحيون مثل الحامد وغيرهم كل الطرق الأخرى..
وكل مرة: الحراك الإصلاحي الدستوري في السعودية يمارس النضال في كل مكان وكل وقت..
حتى ولو داخل السجون..
لإجل الحقوق والإصلاح ✌🏼
— د. عبدالله العودة (@aalodah) February 17, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1097198294793682944?ref_src=twsrc%5Etfw
وطننا يستحق أن يكون وطن حقوق وحريات، أن يطوي صفحة الاعتقالات، وأن يطلق حملة صلح وإصلاح .. وطننا جميل بمفكريه ومشايخه ومناضليه، وبهم ينتصر#اضراب_المشايخ_بالسجون
— ريم سليمان (@REEMSulaiman80) February 17, 2019
#اضراب_المشايخ_بالسجون
والله شاهدٌ عليّ، من المعتقلين من يشرب الشامبو او يكسر حديدة من دورات المياه ويهدد بإبتلاعها او أحيانًا يبتلعها !
لأجل ماذا ؟
ضاقت الدنيا عليهم، لاحل له إلّا أن يفعل مابوسعه لتحقيق مطالبه !!
رحمتك يارب 💔
— بدر الحامد (@bader_alhamid) February 17, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1097223335363137537?ref_src=twsrc%5Etfw