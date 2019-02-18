السعودية: إضراب المشايخ والمعتقلين بالسجون يتصدر تويتر

تصدر وسم #إضراب_المشايخ_بالسجون قائمة الأكثر تداولا في السعودية بعد إعلان عدد من المشايخ المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وعلى سوء المعاملة التي يتعرضون لها.

التفاصيل

أطلق حساب "معتقلي الرأي" على تويتر وسما تحت عنوان #إضراب_المشايخ_بالسجون لمساندة المشايخ والمعتقلين المضربين دعما لهم، وطالب المغردين والنشطاء بالتغريد عليه بشكل مكثف دعما للمشايخ المعتقلين.

حساب "معتقلي الرأي" كشف عن أن المعتقل في السجون السعودية الدكتور عبد الله الحامد أعلن أمس الأحد الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وعلى سوء المعاملة التي يتعرض لها رفقة عدد من الدعاة والمشايخ ونشطاء حقوق الإنسان في السجون.

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الدكتور #عبدالله_الحامد يعلن في بيان له من داخل السجن الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملة السلطات السعودية المتعمّد لمعتقلي الرأي.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/hC1Ezc12rD — معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2019

الحساب قال إن عددا من المشايخ المعتقلين التحقوا بالإضراب الذي دخل فيه اليوم الحقوقي عبد الله الحامد، ووعد بتقديم قائمة بأسماء المعتقلين الذين انخرطوا فعلا في هذا الإضراب الذي يُنَفّذ لأول مرة في المعتقلات السعودية منذ بدء حملة الاعتقالات الأخيرة ضد النشطاء والمشايخ السعوديين.

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ارتفاع عدد المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى 5 بعد انضمام الدكتور #عبدالرحمن_الحامد قبل قليل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/bDeZpRlzha — معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2019

الحامد طالب السلطات السعودية في بيان أصدره من داخل السجن بإطلاق سراح جميع نُشطاء العمل السلمي والديمقراطية، وكافة أصحاب الرأي والمُعتقلين تعسفيا. وهدد بالدخول في إضراب مفتوح وغير متقطع إذا استمرت السلطات السعودية في معاقبة أصحاب الرأي وسجنهم دون وجه حق.

الحامد قال في بيانه الذي نشره حساب "معتقلي الرأي" المهتم بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، إنه سبق أن تقدم بثلاث مبادرات -إحداها قبل ثلاث سنوات- للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين، ولكن دون جدوى.

#اضراب_المشايخ_بالسجون

هؤلاء المعتقلون لم يحملوا سلاحا، ولم يطالبوا بإسقاط النظام، ولم يدعوا للفوضى والعنف، جريمتهم الوحيدة هي أنهم يريدون وطنا خالٍ من الفساد والإستبداد، وأبناء الوطن يعيشون بحرية وكرامة، فتم اعتقالهم، ولشدة ما يلاقونه في السجن، وجدوا أنفسهم مضطرين للإضراب. — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) February 17, 2019

الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري قال إن الدكتور الحامد أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقال الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين، في الوقت الذي تنادي فيه السعودية بالإصلاح.

في نشرة سابقة للجزيرة، دعا عسيري إلى الضغط على السعودية للإفراج عن المعتقلين، قائلا إنه يستبعد أن تستجيب للإضراب.

قرار الإضراب كان بعد أن استنفد هؤلاء الإصلاحيون مثل الحامد وغيرهم كل الطرق الأخرى..

وكل مرة: الحراك الإصلاحي الدستوري في السعودية يمارس النضال في كل مكان وكل وقت..

حتى ولو داخل السجون..

لإجل الحقوق والإصلاح ✌🏼 #اضراب_المشايخ_بالسجون — د. عبدالله العودة (@aalodah) February 17, 2019

خلفية

الدكتور عبد الله الحامد التميمي مفكر وشاعر وأديب وناشط ومؤسس لجمعية "حسم" التي تعنى بالحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وكان ناقدا وداعية إصلاحيا، اعتقل ست مرات، آخرها في مارس/آذار 2009، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، والمنع من السفر.

حصل عام 2018 على جائزة نوبل البديلة التي تبلغ قيمتها 350 ألف دولار رفقة اثنين من أشهر المناضلين السعوديين في مجال حقوق الإنسان.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1097198294793682944?ref_src=twsrc%5Etfw

وطننا يستحق أن يكون وطن حقوق وحريات، أن يطوي صفحة الاعتقالات، وأن يطلق حملة صلح وإصلاح .. وطننا جميل بمفكريه ومشايخه ومناضليه، وبهم ينتصر#اضراب_المشايخ_بالسجون — ريم سليمان (@REEMSulaiman80) February 17, 2019

#اضراب_المشايخ_بالسجون

والله شاهدٌ عليّ، من المعتقلين من يشرب الشامبو او يكسر حديدة من دورات المياه ويهدد بإبتلاعها او أحيانًا يبتلعها !

لأجل ماذا ؟

ضاقت الدنيا عليهم، لاحل له إلّا أن يفعل مابوسعه لتحقيق مطالبه !!

رحمتك يارب 💔 — بدر الحامد (@bader_alhamid) February 17, 2019

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1097223335363137537?ref_src=twsrc%5Etfw