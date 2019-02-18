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سياسة|السعودية

السعودية: إضراب المشايخ والمعتقلين بالسجون يتصدر تويتر

المفكر السعودي عبد الله الحامد توفى في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي
المفكر السعودي عبد الله الحامد توفى في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي
18/2/2019

تصدر وسم #إضراب_المشايخ_بالسجون قائمة الأكثر تداولا في السعودية بعد إعلان عدد من المشايخ المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وعلى سوء المعاملة التي يتعرضون لها.

التفاصيل
  • أطلق حساب "معتقلي الرأي" على تويتر وسما تحت عنوان #إضراب_المشايخ_بالسجون لمساندة المشايخ والمعتقلين المضربين دعما لهم، وطالب المغردين والنشطاء بالتغريد عليه بشكل مكثف دعما للمشايخ المعتقلين.
  • حساب "معتقلي الرأي" كشف عن أن المعتقل في السجون السعودية الدكتور عبد الله الحامد أعلن أمس الأحد الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وعلى سوء المعاملة التي يتعرض لها رفقة عدد من الدعاة والمشايخ ونشطاء حقوق الإنسان في السجون.

  • الحساب قال إن عددا من المشايخ المعتقلين التحقوا بالإضراب الذي دخل فيه اليوم الحقوقي عبد الله الحامد، ووعد بتقديم قائمة بأسماء المعتقلين الذين انخرطوا فعلا في هذا الإضراب الذي يُنَفّذ لأول مرة في المعتقلات السعودية منذ بدء حملة الاعتقالات الأخيرة ضد النشطاء والمشايخ السعوديين.

  • الحامد طالب السلطات السعودية في بيان أصدره من داخل السجن بإطلاق سراح جميع نُشطاء العمل السلمي والديمقراطية، وكافة أصحاب الرأي والمُعتقلين تعسفيا. وهدد بالدخول في إضراب مفتوح وغير متقطع إذا استمرت السلطات السعودية في معاقبة أصحاب الرأي وسجنهم دون وجه حق.
  • الحامد قال في بيانه الذي نشره حساب "معتقلي الرأي" المهتم بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، إنه سبق أن تقدم بثلاث مبادرات -إحداها قبل ثلاث سنوات- للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين، ولكن دون جدوى.

  • الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري قال إن الدكتور الحامد أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقال الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين، في الوقت الذي تنادي فيه السعودية بالإصلاح.
  • في نشرة سابقة للجزيرة، دعا عسيري إلى الضغط على السعودية للإفراج عن المعتقلين، قائلا إنه يستبعد أن تستجيب للإضراب.

خلفية
  • الدكتور عبد الله الحامد التميمي مفكر وشاعر وأديب وناشط ومؤسس لجمعية "حسم" التي تعنى بالحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وكان ناقدا وداعية إصلاحيا، اعتقل ست مرات، آخرها في مارس/آذار 2009، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، والمنع من السفر.
  • حصل عام 2018 على جائزة نوبل البديلة التي تبلغ قيمتها 350 ألف دولار رفقة اثنين من أشهر المناضلين السعوديين في مجال حقوق الإنسان.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1097198294793682944?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1097223335363137537?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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