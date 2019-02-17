وزير خارجية إيران محذرا من "خطر هائل": إسرائيل تسعى إلى الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مؤتمر ميونخ اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تسعى للحرب، وحذّر من أن تصرفاتها هي والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.

إيران: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل

وزير الخارجية الإيراني قال إن اسرائيل "تسعى إلى الحرب"، في إشارة واضحة الى الضربات الإسرائيلية في سوريا والتي تطاول أهدافًا ايرانية.

ظريف قال في مؤتمر ميونخ للأمن أن إيران موجودة في سوريا "استجابة لدعوة من الحكومة السورية لغرض وحيد هو مكافحة الإرهاب، لا لأي سبب آخر".

جواد ظريف قال خلال جلسة أسئلة وأجوبة إن "البعض يسعى إلى الحرب"، وحين طلب منه تحديد هوية هؤلاء الأطراف، رد ببساطة "إسرائيل".

"إسرائيل" تواصل شن ضربات جوية على مواقع لإيران في سوريا.

الوزير الإيراني اتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد حملات القصف التي شنتها على سوريا كما انتقد القوى الأوربية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة.

ظريف: خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

ظريف: التصرفات الإسرائيلية والأمريكية تتجاهل القانون الدولي.

ظريف: إيران ملتزمة في الوقت الحالي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى النووية، متهما فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعدم بذل جهد كاف لضمان حصول طهران على المزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق.

ظريف يتهم واشنطن بـ "الهوس المرضي" تجاه طهران:

جواد ظريف اتهم الولايات المتحدة بـ "الهوس المرض" تجاه طهران، ورفض اتهام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لطهران أمس السبت أمام مؤتمر ميونخ بأنها تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة.

ظريف قال اليوم أمام مؤتمر ميونخ "هذا أمر مضحك، ولكنه في الوقت ذاته في منتهى الخطورة أيضًا".

بنس كان قد قال "النظام الإيراني يؤيد المحرقة النازية (الهولوكوست) ويحاول تنفيذها مجددًا… معاداة السامية ليست مجرد خطأ، بل شر".

ظريف استخدم خطابه من أجل تحقيق تسوية حساب عامة مع الولايات المتحدة، إذ تحدث عن وجود "خطاب كراهية يتسم بالجهل من قبل ممثلي الحكومة الأمريكية".

جواد ظريف اتهم الولايات المتحدة أيضا بتوجيه "اتهامات بغيضة" لطهران، وبـ"العداء" لإيران و"شيطنتها".

الوزير الإيراني اتهم الأمريكيين أيضًا بالرغبة في إحداث تغيير حكومي في إيران، وقال: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل شيئاً آخر، بل تفعل ذلك فحسب".

ظريف انتقد بشدة دعوة الولايات المتحدة للأوربيين بالتخلي عن الاتفاقية النووية مع إيران، وقال إن هذه "مهزلة".

ظريف: يتم المطالبة بخرق قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ظريف: من مصلحة أوربا الإبقاء على الاتفاقية.

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