مساعدات قطرية عاجلة للاجئين السوريين بعرسال اللبنانية

قدمت جمعية قطر الخيرية (أهلية) مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السوريين في مخيمات منطقة عرسال اللبنانية، وذلك ضمن حملتها المستمرة "أغيثوا عرسال".

وقالت الجمعية، في بيان لها السبت، إنه تم توزيع المساعدات، بدعم من صندوق قطر للتنمية (حكومي)، ضمن ما تم تخصيصه للحملة في مخيمات عرسال على الحدود السورية.

مكونات حملة المساعدات

ترميم 500 خيمة متضررة.

توزيع وقود للتدفئة على 5 آلاف أسرة.

تركيب 500 شادر للخيام المتضررة من العواصف.

توزيع قسائم شرائية للكسوة الشتوية لنحو 4 آلاف من الأسر الأكثر احتياجاً.

مشاركة شعبية من التجار دعما لحملة قطر الخيرية لصالح اللاجئين السورين في #عرسال حلويات العكر | مبيعات يوم الثلاثاء

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كوفي شوب تريدرس | أسبوع كامل من تاريخ 15/1#أغيثوا_عرسال #قطر_الخيرية #مرسال_قطر pic.twitter.com/EBMhtZJ2QH — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) January 14, 2019

المنحة القطرية

يبلغ عدد المستفيدين من المشروع الذي يموله صندوق قطر للتنمية وتنفذه قطر الخيرية، 11 ألف أسرة من اللاجئين السوريين تضم حوالي 60 ألف فرد.

تأتي تلك المساعدات كجزء من المنحة القطرية التي تم تخصيصها بقيمة 50 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، في عدة بلدان.

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي بتخصيص 50 مليون دولار، دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس.

عرسال

يعيش في عرسال حوالي 60 ألف لاجئ، موزعين على 126 مخيما.

ضربت العاصفة الثلجية "نورما" التي وصلت لبنان، أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، عشرات المخيمات، فتأثرت كثيرا بالثلوج والأمطار والسيول.‎

انخفضت درجات الحرارة في المخيمات إلى ما دون 8 درجات تحت الصفر، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، خاصة مواد التدفئة، فيما حاصرت الثلوج واقتلعت الرياح عشرات الخيام.

يقدر لبنان عدد السوريين اللاجئين على أراضيه، جراء الحرب المستمرة بهذا البلد منذ عام 2011، بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم أقل من مليون.

أغيثوا عرسال