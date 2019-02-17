قطر "تدين بشدة" هجوما استهدف جنودا بالجيش المصري

أدانت دولة قطر، هجوما مسلحا استهدف حاجزا للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، صباح السبت، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا.

التفاصيل:

بيان للخارجية القطرية قال، السبت، إن الدوحة "تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".

الخارجية جددت في بيانها "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

الخارجية القطرية عبرت عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

في وقت سابق أمس السبت، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 15 عسكريا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء.

وفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد تامر رفاعي قامت صباح السبت "عناصر إرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".

المتحدث أضاف: "قامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين (مسلحين)".

المتحدث تابع: "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى"، دون تفاصيل أكثر.

مصادر للجزيرة مباشر أفادت أمس بمقتل جميع ضباط وجنود الجيش المصري ضمن قوة كمين "جودة ٣" الواقع على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش في هجوم أمس.

#عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: الهجوم المسلح على كمين جودة 3 جنوب مدينة #العريش أسفر عن مقتل جميع أفراده وهم 15 بينهم ضابط. — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 16, 2019

تنظيم الدولة أعلن تبنيه للهجوم، أمس، نقلا عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

حسابات على "تويتر"، نقلت عن وكالة أعماق، قولها إن "جنود الخلافة هاجموا موقعا للجيش المصري وتمكنوا من قتل 20 من عناصره".

#عاجل | رويترز: #تنظيم_الدولة يتبنى الهجوم الذي وقع في شمال #سيناء اليوم وأسفر عن قتلى في صفوف الجيش المصري. #مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 16, 2019

السعودية تدين

المملكة العربية السعودية أدانت الهجوم أيضا الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد "الإرهاب"، مقدما التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

الكويت تستنكر

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها التام فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

المصدر أعرب عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأشقاء في مصر وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

البحرين تدين

وزارة خارجية مملكة البحرين أدانت الهجوم، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وزارة الخارجية البحرينية أكدت في بيان على وقوفها إلى جانب مصر وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وفي حربها ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وزارة خارجية مملكة #البحرين تدين الهجوم الإرهابي في محافظة شمال سيناء بجمهورية #مصر العربيةhttps://t.co/iSd3sNDtJY pic.twitter.com/LtLtJOZGd5 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) February 16, 2019

خلفيات:

العلاقات متوترة بين الدوحة والقاهرة منذ إطاحة كبار ضباط بالجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري بقيادة قائد الجيش آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

التوتر زاد إثر انضمام مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين، في يونيو/حزيران 2017، في مقاطعة دولة قطر بدعوى "دعم الأخيرة للإرهاب"، لكن الدوحة نفت بشدة تلك الاتهامات، وقالت إن الدول الأربعة تريد السيطرة على قرارها الوطني.