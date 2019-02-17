قطر "تدين بشدة" هجوما استهدف جنودا بالجيش المصري

المملكة العربية السعودية أدانت الهجوم أيضا الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد "الإرهاب"، مقدما التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها التام فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
المصدر أعرب عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأشقاء في مصر وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".
البحرين تدين
وزارة خارجية مملكة البحرين أدانت الهجوم، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وزارة الخارجية البحرينية أكدت في بيان على وقوفها إلى جانب مصر وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وفي حربها ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
العلاقات متوترة بين الدوحة والقاهرة منذ إطاحة كبار ضباط بالجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري بقيادة قائد الجيش آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
التوتر زاد إثر انضمام مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين، في يونيو/حزيران 2017، في مقاطعة دولة قطر بدعوى "دعم الأخيرة للإرهاب"، لكن الدوحة نفت بشدة تلك الاتهامات، وقالت إن الدول الأربعة تريد السيطرة على قرارها الوطني.
تشهد سيناء منذ عام 2013 معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، في حين يقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة في حملات عسكرية برية وجوية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر القوات المسلحة باستخدام "القوة الغاشمة" لفرض الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم على مسجد بمنطقة بئر العبد أدى لمقتل أكثر من ثلاثمئة شخص في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.