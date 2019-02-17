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سياسة

قطر "تدين بشدة" هجوما استهدف جنودا بالجيش المصري

عربات مدرعة تابعة للجيش المصري تشارك في العملية العسكرية "سيناء 2018"
عربات مدرعة تابعة للجيش المصري تشارك في العملية العسكرية "سيناء 2018"
17/2/2019

أدانت دولة قطر، هجوما مسلحا استهدف حاجزا للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، صباح السبت، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا.

التفاصيل:
  • بيان للخارجية القطرية قال، السبت، إن الدوحة "تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".
  • الخارجية جددت في بيانها "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".
  • الخارجية القطرية عبرت عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

  • في وقت سابق أمس السبت، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 15 عسكريا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء.
  • وفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد تامر رفاعي قامت صباح السبت "عناصر إرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".
  • المتحدث أضاف: "قامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين (مسلحين)".
  • المتحدث تابع: "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى"، دون تفاصيل أكثر.

  • مصادر للجزيرة مباشر أفادت أمس بمقتل جميع ضباط وجنود الجيش المصري ضمن قوة كمين "جودة ٣" الواقع على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش في هجوم أمس. 

  • تنظيم الدولة أعلن تبنيه للهجوم، أمس، نقلا عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم.
  • حسابات على "تويتر"، نقلت عن وكالة أعماق، قولها إن "جنود الخلافة هاجموا موقعا للجيش المصري وتمكنوا من قتل 20 من عناصره".

السعودية تدين
  • المملكة العربية السعودية أدانت الهجوم أيضا الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.
  • مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد "الإرهاب"، مقدما التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

الكويت تستنكر     
  • أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها التام فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
  • المصدر أعرب عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأشقاء في مصر وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".
البحرين تدين 
  • وزارة خارجية مملكة البحرين أدانت الهجوم، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
  • وزارة الخارجية البحرينية أكدت في بيان على وقوفها إلى جانب مصر  وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وفي حربها ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

خلفيات:
  • العلاقات متوترة بين الدوحة والقاهرة منذ إطاحة كبار ضباط بالجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري بقيادة قائد الجيش آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
  • التوتر زاد إثر انضمام مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين، في يونيو/حزيران 2017، في مقاطعة دولة قطر بدعوى "دعم الأخيرة للإرهاب"، لكن الدوحة نفت بشدة تلك الاتهامات، وقالت إن الدول الأربعة تريد السيطرة على قرارها الوطني.

 

  • تشهد سيناء منذ عام 2013 معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، في حين يقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة في حملات عسكرية برية وجوية.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر القوات المسلحة باستخدام "القوة الغاشمة" لفرض الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم على مسجد بمنطقة بئر العبد أدى لمقتل أكثر من ثلاثمئة شخص في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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