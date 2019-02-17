شاهد| وزير الخارجية القطري: هناك حكام يمارسون الإرهاب ضد الشعوب

قال وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يوجد حوار بين الدوحة والسعوديين والإماراتيين حاليا.

وأضاف في كلمة له، اليوم، خلال أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن أن الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر.

أبرز تصريحات الوزير القطري:

دعونا دول الحصار كثيرا للحوار ولا توجد لدينا أي موانع من الاستجابة لمساع في سبيل ذلك.

أمننا الإقليمي مهدد، ولا يوجد حوار بيننا والسعوديين والإماراتيين.

التحقيقات أثبتت أن دول الحصار هي من اخترقت وكالة أنباء بلادنا (قنا) وقامت بقرصنتها.

لا توجد لدينا أية تحالفات تكون بديلا عن مجلس التعاون الخليجي ونتخذ قراراتنا بما يخدم مصالح الشعب القطري.

ما زلنا في الشرق الأوسط نعاني من الإرهاب والعنف والحروب والأزمات.

تنظيم الدولة والإرهاب لم يهزموا بعد رغم الأراضي التي تم تحريرها، فالأيدولوجية ما زالت موجودة والأفراد ما زالوا موجودين.

ما الذي قام به النظام السوري لكي يكافأ للعودة للحضن العربي بعد تعليق عضويته في جامعة الدول العربية والأسباب التي أدت إلى ذلك ما زالت صالحة؟

الحديث عن التطرف والإرهاب يوجه فقط إلى منظمات إرهابية على الرغم من وجود أنظمة وحكام يمارسون الإرهاب ضد الشعوب.

نحن لا نمول حركة حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع.

القضية الفلسطينية هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة.



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