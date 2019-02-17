شاهد: مقتل سوداني اختناقا بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) الأحد، "وفاة" مواطن اختناقا بالغاز المسيل للدموع في مستشفى "بحري" شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.

أبرز تصريحات لجنة أطباء السودان المركزية:

المواطن أبوبكر عثمان يوسف (62 عاما) توفي اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

توفي أبو بكر بعد فشل كل المحاولات الإسعافية في مستشفى بحري".

لم توضح اللجنة إن كان الضحية من المحتجين أم لا.

قوات الأمن تفرق المظاهرات:

خرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع حي بحري شمال الخرطوم وهتفوا ضد الحكومة.

ذكر شهود عيان أن تظاهرات صغيرة جرت في مناطق أخرى من العاصمة، وأن الشرطة اعتقلت العديد من المحتجين.

فرقت قوات الأمن، احتجاجات في مدينة بحري، دعا إليها تجمع المهنيين وثلاثة تحالفات معارضة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

شهود عيان قالوا إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين في منطقة "المحطة الوسطى" وسط مدينة بحري.

وأوضحوا أن المحتجين تفرقوا في أحياء المدينة، في ظل حالة كر وفر مع قوات الأمن.

وأفاد الشهود بوقع إصابات بين المحتجين من دون تحديد عددها ولا طبيعتها.

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