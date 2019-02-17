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شاهد: مقتل سوداني اختناقا بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

17/2/2019

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) الأحد، "وفاة" مواطن اختناقا بالغاز المسيل للدموع في مستشفى "بحري" شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.

أبرز تصريحات لجنة أطباء السودان المركزية:
  • المواطن أبوبكر عثمان يوسف (62 عاما) توفي اختناقا بالغاز المسيل للدموع.
  • توفي أبو بكر بعد فشل كل المحاولات الإسعافية في مستشفى بحري".
  • لم توضح اللجنة إن كان الضحية من المحتجين أم لا.
قوات الأمن تفرق المظاهرات:
  • خرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع حي بحري شمال الخرطوم وهتفوا ضد الحكومة.
  • ذكر شهود عيان أن تظاهرات صغيرة جرت في مناطق أخرى من العاصمة، وأن الشرطة اعتقلت العديد من المحتجين. 
  • فرقت قوات الأمن، احتجاجات في مدينة بحري، دعا إليها تجمع المهنيين وثلاثة تحالفات معارضة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
  • شهود عيان قالوا إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين في منطقة "المحطة الوسطى" وسط مدينة بحري.
  • وأوضحوا أن المحتجين تفرقوا في أحياء المدينة، في ظل حالة كر وفر مع قوات الأمن.
  • وأفاد الشهود بوقع إصابات بين المحتجين من دون تحديد عددها ولا طبيعتها.
اعتصم سودانيون من قبائل البجا للمطالبة باستقالة الرئيس السوداني
 خلفيات:
  • يشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاث اضعاف.
  • تحولت التظاهرات لاحقا حركة احتجاج واسعة ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 1989.
  • بحسب حصيلة رسمية، سقط 31 قتيلاً منذ بداية التظاهرات في 19 من كانون الاول/ديسمبر، في حين تقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.
المصدر : وكالات
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